Partidos de hoy EN VIVO, viernes 26 de junio: Horarios y canales para ver el Mundial 2026 EN DIRECTO

26/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

VER EN VIVO HOY | Este viernes 26 de junio sigue la acción tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 por lo que te traemos la guía completa de PARTIDOS DE HOY. Al igual que Ecuador, un necesitado Uruguay saldrá al campo de juego a ganarle a España que podría complicar sus chances en la siguiente ronda. Por otro lado, Francia y Noruega protagonizarán el partido de la jornada ya que Kylian Mbappé y Erling Haaland se verán las caras en un duelo que dará que hablar.

Solo necesita ganar

En medio de una interna hostil y con resultados que no los han favorecido, los charrúas jugará en la ciudad de Guadalajara ante un elenco español que mostró buen fútbol en su segunda presentación en esta Copa del Mundo. Mientras que la situación de los celestes es completamente opuesta tras el insípido empate con Cabo Verde que lo deja en una situación más que difícil.

Uruguay no sabe lo que es ganar en esta Copa del Mundo.

A eso se le suma los supuestos problemas que arrastra Marcelo Bielsa con los referentes del plante con quienes se habría reunido en las últimas horas. De acuerdo a la información que llega desde tierras uruguayas, los jugadores no quieren la continuidad del entrenador argentino lo cual se lo habrían hecho saber.

Volviendo a lo futbolístico, el experimentado entrenador mantendrá el equipo que empató ante Cabo Verde a pesar de los errores puntuales que se dieron. Una de las principales dudas era la permanencia de Fernando Muslera la cual se mantendrá defendido la portería charrúa.

Duelo de goleadores

Por otro lado, la jornada se abrirá con un verdadero duelo de gigantes que tendrá por un lado a Erling Haaland en Noruega y con Kylian Mbappé en Francia. Ambas selecciones se medirán entre sí en la ciudad de Boston en un partido que definirá al primero de su grupo.

Mbappé quiere volver a anotar en este Mundial 2026.

Este hecho no es un detalle menor ya que de terminar segundos podrían enfrentar a Costa de Marfil y de quedar primeros se medirían ante Suecia o Paraguay.

Copa del Mundo 2026

Noruega vs. Francia | 2:00 p. m. | América TV, América TVGO, DGO, DSports, Paramount+

Senegal vs. Irak | 2:00 p. m. | DGO, Dsports, Paramount+

Cabo Verde vs. Arabia Saudita | 7:00 p.m. | DGO, Dsports, Paramount+

Uruguay vs. España | 7:00 p.m. | América TV, América TVGO, DGO, DSports, Paramount+

Egipto vs. Irán | 10:00 p.m. | DGO, Dsports, Paramount+

Nueva Zelanda vs. Bélgica | 10:00 p.m. | DGO, Dsports, Paramount+

De esta manera, te dejamos la guía de horarios y canales de los partidos de hoy, viernes 26 de junio del Mundial 2026.