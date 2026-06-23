23/06/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Luto en la industria del entretenimiento: una modelo de 36 años fue hallada sin vida en un departamento de alquiler. Las autoridades investigan a dos hombres que habrían estado con la víctima horas antes de su muerte.

Investigan muerte de querida modelo: ¿Qué se sabe del caso?

De acuerdo a los últimos reportes, un caso ha causado preocupación en las últimas horas en la industria del entretenimiento y en la ciudadanía en general. Pues bien, se reveló que una modelo fue hallada sin vida en un apartamento de alquiler.

La información preliminar de las autoridades precisan que la mujer, identificada como Natalia Villalba Angarita, habría ingresado al inmueble solo por unos días, en compañía de una persona de nacionalidad estadounidense; posteriormente, la reserva fue extendida por dos semanas más, donde se evidenció la presencia de otro hombre de nacionalidad británica.

Tras terminarse el tiempo pactado para su alojamiento en el departamento ubicado en el sector de El Virrey, en la localidad de Chapinero, en Bogotá, una trabajadora de limpieza subió hasta el séptimo piso y al no recibir respuesta al llamado en el lugar, se acercó a diversas instalaciones de la vivienda hasta llevarse la sorpresa de que la modelo estaba sin vida dentro de una maleta en la tarde del último lunes 22 de junio.

Policía tiene en la mira a dos sospechosos del crimen

Al descubrir el cuerpo de la modelo, la trabajadora llamó a la policía. Desde entonces, los organismos judiciales como el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana de Bogotá, en Colombia, asumieron la investigación con el fin de indagar el motivo de la muerte de la modelo querida en su localidad.

La Fiscalía tiene en su poder cámaras de seguridad del recinto para identificar a los dos sujetos que habrían estado con la mujer, oriunda de Cúcuta, horas antes del crimen. Asimismo, recaban testimonios de los vecinos y del personal del edificio para aportar información relevante al caso.

#VideoBlu Autoridades investigan la muerte de Natalia Villalba Rubiano, la mujer hallada en una maleta en un apartamento alquilado en Chapinero, en el norte de Bogotá. Entre los sospechosos hay un ciudadano estadounidense. La Policía ya adelanta la investigación en el lugar. pic.twitter.com/xT5yfdQX3i — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 22, 2026

Alcalde de Bogotá se pronuncia por caso Natalia Villalba

En la mañana de este martes 23 de junio, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció por la muerte de la modelo Natalia Villalba, cuyo cuerpo fue hallado en un apartamento del norte de la capital. A través de su cuenta oficial de X, la autoridad edil expresó su solidaridad con la familia de la víctima.

"Ayer, el cuerpo de Natalia Villalba apareció en un apartamento en el norte de Bogotá. Los indicios iniciales apuntan a un asesinato. Quiero expresarle a su familia toda mi solidaridad. Lamento profundamente lo sucedido", precisó.

Ayer, el cuerpo de Natalia Villalba apareció en un apartamento en el norte de Bogotá. Los indicios iniciales apuntan a un asesinato.



Antes que nada, quiero expresarle a su familia toda mi solidaridad. Lamento profundamente lo sucedido.



Desde el primer momento de ayer, que se... — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) June 23, 2026

Finalmente, instó a las autoridades correspondientes a agilizar las investigaciones para esclarecer lo ocurrido dentro del departamento y que todo el peso de la ley recaiga sobre los autores del crimen.

El lunes 22 de junio se confirmó el hallazgo sin vida de la modelo y emprendedora Natalia Villalba en un departamento dentro de un edificio de Chapinero en Bogotá. Las autoridades investigan el caso.