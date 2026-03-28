Cajamarca: Familia traslada féretro en flotador ante la falta de un puente peatonal en Cutervo

28/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La falta de infraestructura adecuada en varias regiones del país ha quedado evidenciada en un video que se ha vuelto viral en redes sociales. En Cajamarca, una familia se vio obligada a transportar el féretro con el cuerpo de un fallecido en un flotador, a través de un río, ante la ausencia de un puente peatonal que conecte a las comunidades.

Trasladan féretro en flotador por falta de puente

El video, que se ha vuelto tendencia en redes sociales, muestra el preciso instante en que la familia de quien en vida fue Evelio Quispe tuvo que utilizar un flotador de gran tamaño para trasladar el féretro con el cuerpo del difunto por las caudalosas aguas del río Quibillago. Fueron necesarias al menos cuatro personas para empujar el flotador.

En las imágenes se aprecia cómo el grupo de personas empuja el flotador con fuerza de un extremo a otro, mientras la corriente amenaza con arrastrarlo. Sin embargo, logran llegar a la otra orilla y ponerlo a buen recaudo, retirando el féretro del objeto flotante.

Los ciudadanos de la zona informaron que la falta de un puente peatonal dificulta la accesibilidad y el tránsito de decenas de personas que viven en los alrededores. Además, ponen en riesgo sus vidas al intentar cruzar el río, que en los últimos meses ha tenido crecidas debido a las fuertes lluvias.

Por otro lado, los internautas se mostraron sumamente indignados por los peligros que enfrentan los ciudadanos al intentar cruzar las caudalosas aguas. Además, hicieron un llamado a las autoridades para atender las necesidades del pueblo que los eligió.

"Autoridades incompetentes, llegan a ser alcaldes, pero para robar", "Hace tiempo trabajé en Malleta y me da pena saber que no han progresado. Realmente necesitan apoyo de las autoridades", "Mucha falta de interés en sus pobladores, que permiten que vivan aislados", "Mi más sentido pésame a toda la familia", expresaron.

Caso similar

El impacto de las intensas lluvias en el país dejó una escena insólita y conmovedora en Cajamarca: un ataúd cayó a una quebrada luego de que el puente rústico por el que era trasladado colapsara repentinamente. El hecho ocurrió mientras familiares y vecinos realizaban el sepelio de un poblador, generando momentos de angustia y desesperación.

El incidente se registró la mañana del 17 de febrero, en el caserío Lanchema, distrito de Pomahuaca, provincia de Jaén. Un grupo de personas trasladaba el féretro de Adbias Eredia Bazán hacia el cementerio local, cuando intentaron cruzar un puente artesanal construido con troncos. Sin embargo, la estructura no resistió el peso y cedió en cuestión de segundos.

Como consecuencia, el ataúd cayó a una quebrada ante la mirada atónita de los asistentes, quienes reaccionaron entre gritos y nerviosismo. No obstante, y pese a la dramática escena, los vecinos actuaron con rapidez y lograron recuperar el féretro antes de que la corriente lo arrastrara, evitando que la situación se tornara aún más trágica.

Es así que, el caso ha generado indignación y reabre el debate sobre la falta de infraestructura en zonas rurales. Vecinos exigen a las autoridades la construcción de un puente peatonal que garantice el tránsito seguro y evite que más familias arriesguen sus vidas al cruzar el río en condiciones precarias.