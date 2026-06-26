Ecuador ganó a Alemania: Daniel Noboa decreta FERIADO el viernes 26 de junio tras triunfo de la selección

26/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras el histórico triunfo de Ecuador ante Alemania, el presidente Daniel Noboa decreta feriado nacional el viernes 26 de junio, para celebrar que la selección de fútbol de su país logró la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Mundial 2026: Ecuador derrotó a Alemania por 2-1

La selección de fútbol de Ecuador derrotó a Alemania por 2-1 en un partido decisivo para la 'Tri'. Los jugadores salieron a la cancha del Estadio Nueva York Nueva Jersey, el último jueves 25 de junio, decididos a dar lo mejor de sí mismos e ir contra todo pronóstico de quienes consideraban que no podrían seguir avanzando en el Mundial 2026.

Los goles de Nilson Angulo (9') y Gonzalo Plata (77') dieron el histórico triunfo al equipo sudamericano, que aseguró así su paso a la siguiente ronda y les permitió derrotar a la poderosa selección alemana (campeona cuatro veces) en una Copa del Mundo. Las dos anotaciones contra uno de su rival, emocionó a todos los hinchas tricolor quienes no dejaban de alentar a su país desde la tribuna.

El conjunto de Sebastián Beccacece, que se sobrepuso a un inicio demoledor del partido y terminó con 2-1 sobre Alemania, mantiene vivo el sueño ecuatoriano en el Mundial 2026 tras lograr clasificar a dieciseisavos de final de este famoso evento deportivo que mantiene en vilo a miles de aficionados a nivel internacional.

Presidente de Ecuador declara feriado tras triunfo de la Selección

Después de que la Selección de Ecuador hiciera historia en la Copa del Mundo contra Alemania, el presidente de República, Daniel Noboa, hizo más felices a los ecuatorianos con la confirmación de un feriado nacional.

A través de su cuenta oficial de X, el mandatario dio a conocer la noticia reflejando la emoción de ver a su país seguir avanzando, pese a los contratiempos que tuvieron en los partidos previos a su encuentro contra los alemanes (derrota ante Costa de Marfil y un empate con Curazao).

"Gracias a los jugadores y al técnico que, a pesar de las críticas, los insultos y los malos ratos que pasaron, lograron recuperarse y darle esta inmensa alegría al país entero", escribió Noboa, antes de anunciar: "¡Mañana, feriado!

Daniel Noboa decreta feriado en Ecuador tras ganarle a Alemania.

Decreto de Daniel Noboa: Feriado no recuperable en Ecuador

Noboa declaró el feriado en Ecuador para el 26 de junio mediante el Decreto Ejecutivo N.° 431, en el que se precisa "suspender la jornada de trabajo en todo el territorio nacional, para el sector público y privado (...), mismo que no será recuperable".

En el documento oficial también se detalla que durante este descanso en territorio ecuatoriano, se "garantizará la provisión de todos los servicios públicos como agua potable; energía eléctrica; salud; bomberos; terminales aéreas, terrestres, y, fluviales; y, servicios bancarios".



Finalmente, la Presidencia de Ecuador destacó que el propósito de este feriado es "que los ecuatorianos puedan celebrar un momento que llena de orgullo y unidad a todo el país".

Es así como el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó feriado nacional no recuperable por el triunfo de su selección de fútbol ante Alemania. Con este resultado, la Tri se clasificó a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.