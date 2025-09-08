Terror en Puente Piedra: Sicario desata balacera en pollada dejando a cuatro personas heridas

08/09/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Un delincuente de nacionalidad venezolana desató momentos de pánico cuando disparó contra cuatro personas que se encontraban en un evento bailable en el asentamiento humano Las Laderas de Chillón en Puente Piedra .

Delincuente desata balacera en pollada dejando a cuatro personas heridas

Encapuchado y con arma en mano, un presunto sicario arribó a una celebración de pollada bailable disparó contra los asistentes logrando herir a cuatro personas.

En el video obtenido por la cámara de vigilancia, se observa como el delincuente apunta su arma contra una mujer adulta que intentó detener su ataque mientras sostenía a un recién nacido en brazos.

"En forma intempestiva este presunto sicario irrumpió dicho lugar y empezó a disparar a las personas, logrando herir a cuatro personas y dándose a la fuga ", mencionó un comandante de la PNP.

El delincuente realizó al menos ocho disparos que atentaron contra la vida de los asistentes de este festejo. Investigaciones policiales apuntarían que el móvil del crimen sería un presunto ajuste de cuentas.

PNP logró la captura de sujeto que disparó en evento en Puente Piedra

El personal policial de la Policía Nacional del Perú (PNP) con apoyo del serenazgo de la Municipalidad de Puente Piedra activaron el plan cerco que resultó con la captura del delincuente.

Tras su captura, fue trasladado hacia la comisaría de La Ensenada donde el delincuente fue identificado como Rúben Valencio Mejilla, de 20 años de edad de nacionalidad venezolana. El delincuente habría arribado a Perú hace pocos días luego de haber residido en el país de Colombia.

Las investigaciones apuntan que se trataría de un presunto ajuste de cuentas. Las personas heridas cuentan con antecedentes policiales por tráfico ilícito de drogas. El ataque provendría de la disputa entre bandas criminales que se disputan el control territorial de la venta de drogas en Lima Norte.

El delincuente habría sido contratado por unos ciudadanos colombianos para perpetuar el ataque contra los agraviados de nacionalidad peruana. Por el crimen cometido, el delincuente iba a recibir el monto de S/900.

Se informó que los heridos de bala se encuentran estables, mas bajo vigilancia policial. Por el momento, serán puestos a disposición de las investigaciones policiales en calidad de víctimas hasta que le hecho quede esclarecido.

Un delincuente de nacionalidad venezolana habría sido contratado por una banda criminal colombiana para atacar contra unos asistentes de un evento bailable en Puente Piedra. El delincuente fue detenido y los agraviados se encuentran estables.