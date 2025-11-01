San Martín de Porres: PNP desarticula a banda criminal 'Los Chamos del Carro Azul'

01/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En un nuevo golpe a la delincuencia en el distrito de San Martín de Porres, la Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló a la banda criminal conocida como 'Los Chamos del Carro Azul'.

PNP captura a organización delictiva en SMP

En un amplio operativo en conjunto con la Superintendencia Nacional de Migraciones Perú y personal de la Municipalidad de San Martín de Porres, los agentes policiales lograron llevar a cabo la intervención que permitió el rescate de un total de 68 víctimas.

Entre estas personas, se encuentran incluidas dos menores de edad, quienes fueron puestas bajo resguardo de las autoridades competentes. De igual manera, fueron detenidos otras 14, entre ellas tres requisitoriados por diversos delitos.

Cabe resaltar que, este operativo es parte de un trabajo con el objetivo de enfrentar a los delitos vinculados a la trata de personas y también la delincuencia organizada. Además, en este se hallaron arma, municiones y droga incautadas.

De acuerdo a infomación preliminar, las fuerzas del orden irrumpieron en numerosos inmuebles en los que esta organización delincuencial realizaba sus operaciones, logrando finalmente la captura de sus presuntos integrantes.

Los delitos que realizaba la banda criminal

Según información recopilada por la PNP esta banda criminal se dedicaba a la explotación sexual. Sus víctimas habían sido captadas bajo engaños y eran obligadas a realizar actividades de la mencionada índole.

Bajo esa premisa, los efectivos policiales indicaron que las dos menores rescatadas ya fueron plenamente identificadas y se encuentran bajo protección de las unidades especializadas en víctimas de trata de personas.

Con respecto a las 14 personas detenidas, las autoridades precisaron que entre ellos figuraban presuntos cabecillas y colaboradores de esta red criminal 'Los Chamos del Carro Azul' y serán puestos a disposición del Ministerio Público para llevar a cabo la continuidad de las investigaciones.

Por su parte, el general de la PNP calificó esta captura como un golpe importante contra la explotación sexual en Lima norte. "Se ha liberado a mujeres que eran obligadas a trabajar en condiciones indignas y bajo amenazas. Este tipo de intervenciones continuarán de manera permanente", manifestó.

