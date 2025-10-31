Asesinan a golpes a carpintero de 71 años dentro de su taller en San Martín de Porres

31/10/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Un hombre de 71 años fue hallado sin vida dentro de su propia carpintería en el distrito de San Martín de Porres.

El hecho ocurrió en pleno estado de emergencia, lo que ha generado preocupación entre los vecinos de la zona.

El crimen se registró en la intersección de la avenida Paramonga con Tantamayo, durante la tarde del último martes. Según la Policía Nacional del Perú (PNP), dos sujetos ingresaron al local y atacaron brutalmente al propietario, identificado como José Santos Luna Morales.

Las primeras investigaciones indican que el cuerpo llevaba al menos 36 horas sin vida antes de ser encontrado. Los vecinos, alertados por un fuerte olor proveniente del taller cerrado, notificaron a las autoridades la tarde del miércoles.

🔴🔵Terrible crimen en San Martín de Porres. Un carpintero de 71 años fue asesinado dentro de su propio taller, ubicado en la av. Paramonga con Tantamayo. La Policía informó que dos sujetos lo atacaron a golpes, sin usar armas de fuego. Los vecinos alertaron del hecho tras... pic.twitter.com/nlTz7RcF3J — Exitosa Noticias (@exitosape) October 31, 2025

Los vecinos descubren el crimen tras días de silencio

De acuerdo con los testimonios recogidos, los residentes notaron la inusual falta de movimiento en la carpintería. El negocio solía mantenerse abierto diariamente, por lo que el cierre prolongado despertó sospechas.

Al llegar la policía, se encontraron con una escena impactante: el cuerpo de José Santos presentaba múltiples hematomas y signos de violencia, pero ninguna herida de bala. Las pericias preliminares señalan que los agresores no utilizaron armas de fuego, sino que lo golpearon hasta causarle la muerte.

En el lugar se hicieron presentes agentes de la División de Investigación Criminal (Depincri) del distrito, así como fiscales y peritos de criminalística para levantar las evidencias. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Central de Lima para continuar con las investigaciones.

La policía no descarta un ajuste de cuentas

De acuerdo con las primeras hipótesis, la policía sospecha que el asesinato podría estar vinculado a un ajuste de cuentas.

El carpintero tenía un negocio propio y podría haber sido víctima de extorsión o deudas pendientes.

Aunque las autoridades aún no brindan mayores detalles, no descartan que los responsables hayan actuado por venganza o motivos económicos. Mientras tanto, los vecinos piden mayor presencia policial en la zona, pues los hechos de violencia se han incrementado pese al estado de emergencia vigente.

Este crimen se suma a la lista de homicidios que mantienen en alerta a la población del norte de Lima, donde los delitos violentos no han disminuido. La Policía Nacional del Perú continúa las diligencias para identificar y capturar a los autores de este brutal asesinato que ha conmocionado a todo San Martín de Porres en pleno estado de emergencia, decretado en la capital y Callao.