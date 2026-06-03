Horror en Majes: Sujetos armados con hacha acaban con padre de familia y dejan heridos a su esposa e hijos

03/06/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un trágico suceso y espanto sacudió al asentamiento E2, parcela 67, en Majes, Caylloma, tras un despiadado ataque. Dos sujetos armados con un hacha irrumpieron en la calidez de un hogar durante la madrugada para desatar un violento hecho.

Los agentes de la PNP llegaron a la vivienda tras recibir un desesperado pedido de auxilio. En el lugar, encontraron a una mujer y a sus hijos de 10, 13 y 15 años con múltiples cortes en el rostro y diversas partes del cuerpo. En medio de la tragedia, un niño de cinco años logró salir ileso de la agresión.

Primeras investigaciones

Según las primeras investigaciones, presuntamente el responsable sería la ex pareja de una de las hijas quien por venganza habría ingresado con otro delincuente a la vivienda para asesinar a todos los familiares.

Estos delincuentes acabaron con la vida de Roberto Calsín Pacompia (33) y dejaron marcados para siempre, con graves heridas en sus rostros, a su esposa y a tres de sus menores hijos. Como consecuencia de la agresión, una madre de familia sufrió graves heridas y tuvo que recibir cerca de 40 puntos de sutura.

Tras una alerta telefónica, los agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar con urgencia y auxiliaron a las víctimas hacia el Hospital Central de Majes, mientras las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para identificar y atrapar a los responsables de este suceso.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | Horror en Arequipa. Una familia fue víctima de un violento ataque perpetrado por sujetos que irrumpieron y los agredieron con un hacha en Majes. Como consecuencia de la agresión, una madre de familia sufrió graves heridas y tuvo que recibir cerca de 40... pic.twitter.com/Am0qLmDuRQ — Exitosa Noticias (@exitosape) June 3, 2026

La captura del los implicados

Aunque la masacre se ejecutó en medio de la oscuridad, una de las hijas pudo identificar a Fray Ccoyuri como uno de los atacantes. Su rostro fue difundido a través de las redes sociales y, con su identificación, los agentes de la comisaría de El Pedregal iniciaron su búsqueda y la de su cómplice.

Sujetos armados con un hacha matan a un padre de familia y dejan heridos a su esposa e hijos

Minutos antes de las 11 de la mañana, una llamada telefónica alertó a los efectivos sobre la presencia de dos varones que se encontraban en la plaza principal del centro poblado Sondor, en el distrito de Santa Isabel de Siguas, buscando atención en la posta médica de la zona.

Los policías se trasladaron en vehículos particulares y lograron capturar a los hermanos Fray y Tony Ccoyuri Chumbisuca, de 22 y 17 años, respectivamente; este fue atendido por un profundo corte en la mano derecha producto de un machetazo que su propio hermano le propinó durante el salvaje ataque a la familia.

Los efectivos policiales lograron detenerlos dentro del centro de salud. Actualmente, los dos hermanos permanecen recluidos en un calabozo de la comisaría de El Pedregal, mientras el Ministerio Público y la Policía continúan con las investigaciones para esclarecer cuál fue el motivo exacto en que se desató este letal ataque.