Ventanilla: Colectivero es atacado a balazos cuando recogía pasajeros a plena luz del día

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un ataque criminal contra un colectivero se registró en el distrito de Ventanilla, en la Provincia Constitucional del Callao durante la tarde de este lunes 16 de marzo. Según información recopilada, el transportista se encontraba en su unidad recogiendo pasajeros cuando se registró el atentado.

Atacan a colectivero en Ventanilla

Un nuevo ataque criminal se registró durante la tarde de este lunes en Ventanilla a plena luz del día en el tercer sector de la urbanización Antonia Moreno de Cáceres en presencia de vecinos y transeúntes en la zona.

El hecho se habría suscitado cuando el transportista se disponía a recoger pasajeros en la mencionada zona. Según indicaron los vecinos de la zona, dos criminales a bordo de una motocicleta sería los autores materiales de este nuevo atentado contra los conductores de transporte público.

Cuando el vehículo se encontraba estacionado, los criminales se acercaron hacia el chófer y emitieron los disparos a quemarropa en su contra en varias oportunidades.

Según información preliminar se trataría de Hugo Rodríguez Gustavo quien fue trasladado de emergencia al hospital del distrito. Actualmente su estado de salud es reservado.

Debido a que se necesitaba actuar con rapidez para lograr salvar la vida del conductor. Se realizó el traslado hacia el centro de salud en la misma unidad de transporte.

El transportista habría recibido hasta seis impactos de bala que habrían perjudicado gravemente su salud. Incluso, uno de ellos habría impactado directamente en su rostro. Así, se da cuenta de la gravedad del último atentado registrado en el Callao.

Peritos de criminalística llegaron hacia la zona con el fin de realizar las diligencias correspondientes a ley. Al arribar hacia el lugar, lo único que lograron encontrar fueron los casquillos de bala. Ello, debido a que la otra evidencia se encuentra en la unidad del chófer. El caso fue derivado hacia la Policía Nacional del Perú (PNP).

Mininter anuncia videovigilancia en buses

El titular del Ministerio del Interior (Mininter), Hugo Begazo, junto con autoridades de la PNP, se reunieron con representantes del transporte multimodal y urbano, el pasado viernes 13 de marzo.

El titular del Mininter indicó que dentro de las medidas de seguridad en el transporte público se incluirían videovigilancia en buses y mesas de trabajo permanentes, entre los principales anuncios de la cartera. Ello, tras la presentación del Plan de Seguridad Nacional presentado por el presidente José Balcázar.