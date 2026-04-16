Tacna: Asesinato de empresaria da giro con detención de abogada como principal sospechosa del crimen

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La Policía Nacional del Perú (PNP) realizó la detención de la abogada y amiga de la empresaria Daisy Rosana Rojas Quenta (65) quien fue hallada sin vida al interior de su vivienda en Tacna. Su detención forma parte

Policía investiga crimen ocurrido en Santa Elena

Un nuevo giro tomó la investigación por el asesinato de la empresaria Daisy Rojas Quenta, cuyo cuerpo fue hallado enterrado en su vivienda en la urbanización Santa Elena. La Policía detuvo a Jacqueline Ancco Pineda (38), abogada y amiga cercana de la víctima, sindicada como la principal sospechosa del crimen que ha conmocionado a la ciudad.

Detención tras orden judicial

La intervención se realizó la mañana del miércoles 15 de abril en las inmediaciones de la zona comercial Polvos Rosados, frente a la comisaría Vigil. La detención responde a una orden preliminar de 72 horas dictada por el Poder Judicial (PJ), lo que permitirá a las autoridades realizar diligencias urgentes.

Ancco Pineda, quien se encontraba no habida desde el hallazgo del cadáver, fue trasladada bajo estrictas medidas de seguridad a la Central Operativa de Investigación Criminal, donde será sometida a interrogatorios, reconocimiento médico y verificación en el sistema AFIS.

Hallazgo que conmocionó

El caso se remonta al pasado 9 de abril, cuando el cuerpo de la empresaria fue encontrado enterrado dentro de su vivienda. Según los informes periciales, la víctima con graves lesiones antes de ser ocultada bajo una escalera, cubierta con cemento y tierra.

La empresaria se desempeñaba como gerenta de una empresa de transporte en la ruta Tacna-Arica, lo que incrementa el impacto del caso en la región. Las investigaciones apuntan a que la detenida conocía de cerca sus movimientos comerciales y personales.

Investigación en reserva

En declaraciones para Exitosa, el jefe de la Divincri, César Becerra Salas, evitó brindar detalles sobre el avance del caso y pidió prudencia mientras continúan las diligencias.

"Estamos en diligencias. No puedo adelantar ninguna información que ponga en riesgo la investigación. Se está trabajando de manera precisa y respetando los derechos humanos", señaló.

Asimismo, indicó que los indicios contra la detenida son considerados relevantes, aunque insistió en que el proceso aún se encuentra en etapa preliminar. "Los indicios son serios, pero estamos en investigación. Queremos esclarecer este hecho sin afectar el desarrollo del caso", agregó.

Próximas diligencias

La detenida será sometida a nuevas diligencias en las próximas horas como parte del proceso dispuesto por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria. La magistrada a cargo supervisa que se cumplan todos los procedimientos legales.

La Policía Nacional aseguró que continuará con las investigaciones hasta esclarecer completamente los hechos y determinar responsabilidades. Por lo pronto, se dio la detención de la abogada de la fallecida empresaria de transportes, caso que ha generado conmoción en Tacna.