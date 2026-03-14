Delincuente da mensaje insólito ante súplicas de víctima en pleno asalto en Manchay: "Yo respeto a Dios"

14/03/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La delincuencia continúa cobrando nuevas víctimas en Lima, esta vez en Manchay ocurrió un hecho insólito en el que un delincuente ingresó a una bodega e intimidó a la dueña, esta le suplicaba que no atentara contra su vida y su negocio, pero lo que llamó la atención fue que este sujeto afirmaba que "respetaba a Dios".

Capturan a delincuente que robaba en nombre de Dios

De manera rauda un sujeto de gorra y con arma en mano ingresó a un establecimiento comercial y se dirigió directamente hacia la dueña para amenazarla. Al percatarse de su presencia, la mujer quería proceder a activar la alarma vecinal, pero este tipo la intimidaba con atacarla si lo hacia.

Todo el hecho quedó grabado por las cámaras de videovigilancia del local, pese a la insistencia de la agraviada de querer presionar el sistema de seguridad de la tienda. Ante ello, el hampón la amenazaba usando el nombre de Dios ante sus súplicas.

"Está bien madre, usted me mencionó a Dios y yo le voy a responder porque yo respeto a Dios", se oye expresar al facineroso que en todo momento tenía su arma de fuego en la mano a modo de amedrentamiento. A ello se le sumó que la amenazó de muerte diciendo que si buscaba ayuda abriría fuego contra ella.

Por su parte, de acuerdo a la grabación, se observa a los hijos de la fémina acercarse por un lado y buscar la manera de poder ayudarla, el menor de ellos cogió un celular sigilosamente para no levantar sospechas y que el ladrón se percate de ello. Mientras que el mayor trataba de hacer sonar la sirena, pero sin mayor éxito.

Ladrón tenía antecedentes y fue capturado por la Policía Nacional

Posteriormente a cometer su fechoría, el delincuente huyó del lugar. Sin embargo, fue localizado y capturado por agentes policiales de la División de Investigación Criminal (Depincri) de La Molina-Cieneguilla, en Manchay.

Durante las diligencias negó rotundamente pertenecer a una banda delictiva. "Esa arma de fuego me la habilitaron. No pertenezco a ninguna banda, yo soy solo", manifestó. Además, fue identificado como Jesús Alberto Castillo Solier, alias "Jechu", y se verificó que contaba con antecedentes penales.

Es así como un robo insólito se registró en Manchay, en donde un delincuente armado ingresó a una tienda en la que con arma de fuego en mano amenazó a la dueña y ante las súplicas de su víctima afirmaba que tenía respeto por Dios. Finalmente, el ladrón fue detenido por la Policía.