SJL: Dos jóvenes son asesinados a balazos tras tomar cerveza luego de jugar un partido de fútbol

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Una noche que comenzó con un partido de fútbol terminó en tragedia en San Juan de Lurigancho. Dos jóvenes fueron asesinados a balazos luego de reunirse para tomar unas cervezas en plena vía pública, en la zona de Huáscar. Un sicario habría llegado a bordo de una motocicleta y disparó directamente contra ellos.

Asesina a dos jóvenes en SJL

El hecho ocurrió alrededor de las nueve de la noche de este 6 de septiembre, en la calle Los Geranios. Las víctimas fueron identificadas como Jefferson Mayta (30) e Isaías Celestino (20), quienes habían terminado de jugar un partido de fútbol y decidieron quedarse unos minutos frente a una bodega para tomar una cerveza.

Según informaron, mientras ambos permanecían conversando apareció una motocicleta con dos sujetos a bordo. Uno de ellos descendió o sacó un arma y abrió fuego directamente contra los jóvenes. El ataque fue rápido y tomó por sorpresa a las víctimas, quienes no tuvieron oportunidad de reaccionar ante la violenta agresión.

Jefferson Mayta falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas. En tanto, Isaías Celestino, pese a encontrarse gravemente herido, intentó escapar del lugar para ponerse a salvo. Sin embargo, apenas logró avanzar unas cuadras antes de que su cuerpo se desvaneciera y quedara tendido en la calle Las Margaritas.

Hasta el lugar llegaron agentes de la Policía Nacional del Perú, quienes iniciaron las investigaciones para esclarecer el doble asesinato. No se descarta que el crimen esté relacionado con un ajuste de cuentas, debido a que, según información policial, ambos jóvenes contarían con antecedentes policiales.

🔴🔵 SJL: Jóvenes son asesinados mientras tomaban cerveza luego de un partido de fútbol



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Los investigadores vienen recopilando evidencias que permitan identificar y ubicar a los responsables del ataque. En ese sentido, las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores de la calle Los Geranios y la calle Las Margaritas serán determinantes para reconstruir los últimos minutos de las víctimas y establecer la ruta de los presuntos sicarios.

Inseguridad en SJL

Una combi colectivo fue atacada a balazos durante la noche del miércoles 3 de septiembre, cuando circulaba por la avenida Cantoral, en San Juan de Lurigancho. Dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon contra el vehículo, que trasladaba a varios pasajeros.

Según información de la Policía Nacional, los delincuentes se acercaron a la unidad de transporte y realizaron tres disparos directamente contra el parabrisas. Los proyectiles provocaron orificios en la parte frontal de la combi, mientras los pasajeros permanecían dentro del vehículo. El hecho ocurrió aproximadamente a las 11 de la noche.

El conductor, víctima del ataque extorsivo, relató a los agentes que los sujetos llegaron a bordo de una moto lineal. De acuerdo con su testimonio, el copiloto de la motocicleta sacó un arma de fuego y comenzó a disparar a quemarropa contra la unidad, sin importarle que se encontrara llena de pasajeros, quienes al darse cuenta de lo que estaba sucediendo se agacharon para salvar su vida.