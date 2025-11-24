Toño Centella: Nuevo ataque armado se dio en discoteca del cantante en Carabayllo dejando tres heridos

24/11/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Los ataques armados continúan dándose en diferentes puntos de la capital a pesar del estado de emergencia decretado por el gobierno de José Jerí. Esta vez, un conocido local nocturno de Carabayllo sufrió un nuevo atentado luego que sujetos realizaran una ráfaga de disparos contra dicho establecimiento el cual está directamente vinculado al cantante Toño Centella.

Nuevo ataque armado en discoteca de Toño Centella

El hecho se dio sobre la madrugada del último domingo 23 de noviembre cuando la Discoteca Amnesia se encontraba repleta de clientes quienes disfrutaban de un rato de diversión. Sin embargo, este ameno momento se convirtió rápidamente en una verdadera pesadilla cuando se escucharon una serie de disparos desde el exterior.

Según testigos, sujetos llegaron a bordo de un vehículo, descendieron del mismo y sin reparo alguno dispararon contra el frontis del local. Los cientos de usuarios comenzaron a correr despavoridos buscando ponerse a buen recaudo, pero de igual forma tres personas resultaron heridas de bala.

Agentes de la Policía Nacional del Perú acudieron al llamado de emergencia en el establecimiento ubicado en la avenida Micaela Bastidas en Carabayllo. Los efectivos establecieron un perímetro e iniciaron las diligencias de rigor para dar con el móvil de este atentando.

Es importante precisar que el cumbiambero Toño Centella había denunciado desde el año pasado que bandas criminales lo amenazaban con atentar contra su vida si se negaba al pago de cupos. Incluso, en enero de este año extorsionadores detonaron explosivos a las afueras del mismo recinto nocturno.

Denunció falta de respuesta de las autoridades

Meses atrás, el artista nacional aseguró que, pese a haber denunciado las amenazas recibidas por delincuentes, la Policía Nacional no atiende su caso por lo que se vio obligado a mudarse de su casa meses atrás. Incluso, precisó que analiza dejar la música para así evitar este tipo de altercados.

"Yo me siento mal de verdad, yo no he hecho nada, atentan contra mi casa, mis familias, quieren matar a mi hijo, a mí. Salgo a la calle, veo una moto por aquí, por allá, y me da miedo, la Policía bien gracias, no denuncio porque no quiero problemas con nadie. Yo tengo diabetes y se me sube el azúcar, me puse mal. No me gusta estar contando mis cosas, me puse a llorar", contó.

De esta manera, se reportó un nuevo ataque armado contra la discoteca Amnesia de Toño Centella en Carabayllo el cual dejó 3 heridos.