VES: Sicarios asesinan a chofer de combi y a mujer ambulante en presunto caso de extorsión

Un nuevo episodio de violencia conmociona a Lima Sur. Un chofer de combi identificado como Román Lima Huayra, de 44 años, fue asesinado a balazos en Villa El Salvador (VES) mientras cumplía con su jornada laboral en la empresa de transporte público 'San Juan', conocido popularmente como 'Los Rojitos'.

Asesinato a chofer de combi

El ataque ocurrió en la avenida Micaela Bastidas, cerca al mercado 12 de Mayo, y también dejó como víctima mortal a una mujer que vendía mazamorra en la vía pública.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, dos sujetos a bordo de una motocicleta siguieron a la unidad de transporte y dispararon varias veces contra el conductor, lo que ocasionó que perdiera el control del vehículo y terminara subiéndose a la berma central. En medio del tiroteo, una bala perdida alcanzó a la comerciante, quien falleció en el acto.

Las cámaras de seguridad instaladas en la zona registraron la secuencia del crimen, lo que permitirá a la Policía reconstruir la ruta de escape de los atacantes, quienes huyeron con dirección a la avenida Mateo Pumacahua.

Extorsiones estarían detrás del atentado

Las primeras hipótesis apuntan a que este ataque estaría relacionado con la extorsión a empresas de transporte público que operan en Villa El Salvador.

De acuerdo con testimonios recogidos por Exitosa, 'Los Rojitos' habría sido objeto de amenazas por parte de bandas criminales que exigen cupos a cambio de permitirles circular sin inconvenientes.

La negativa a pagar estas sumas de dinero habría derivado en el atentado contra el conductor. Este modus operandi es una práctica que preocupa a los vecinos de la zona, quienes consideran que la inseguridad se ha convertido en uno de los principales problemas que enfrentan a diario.

Los ataques con armas de fuego contra transportistas y comerciantes forman parte de una ola de violencia que afecta no solo a Villa El Salvador, sino también a otros distritos de Lima, donde bandas de extorsionadores buscan controlar rutas y actividades económicas.

Conmoción vecinal y pedido de justicia

El asesinato de Román Lima Huayra y de la vendedora de mazamorra ha dejado profunda consternación en la comunidad de Villa El Salvador. El hecho refleja la vulnerabilidad de quienes trabajan en las calles, expuestos a la violencia criminal y a las balas perdidas.

La Policía Nacional ha iniciado las diligencias correspondientes para identificar y capturar a los responsables. Sin embargo, los vecinos consideran urgente que se implementen medidas de seguridad más efectivas para frenar el accionar de las mafias dedicadas a la extorsión.

Mientras tanto, los familiares de las víctimas exigen justicia y mayor protección para los trabajadores del transporte público y los comerciantes. El caso de Villa el Salvador (VES) se suma a la creciente lista de crímenes vinculados a la delincuencia organizada en la capital, lo que evidencia la necesidad de reforzar la lucha contra las bandas criminales en Lima Metropolitana.