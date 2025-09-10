San Martín de Porres: Hombre asesinado a pedradas en exteriores de mercado Las Mercedes

10/09/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Un hombre fue asesinado a pedradas en los exteriores del mercado Las Mercedes, ubicado en la cuadra 13 de la avenida Perú, en San Martín de Porres, cuando se encontraba consumiendo drogas con un compañero.

De acuerdo con testigos, ambos iniciaron una acalorada discusión que rápidamente escaló en violencia. El agresor, en un arrebato de furia, tomó una piedra y la lanzó repetidas veces contra su acompañante, dejándolo tendido sin vida en plena vía pública, para luego escapar corriendo del lugar.

El crimen ocurrió en el jirón Río Bamba, en una zona conocida por su falta de iluminación y seguridad. La víctima, aún no identificada por las autoridades al cierre de esta edición, permaneció en el suelo mientras vecinos y transeúntes observaban conmocionados lo sucedido.

Vecinos alarmados y testigos clave

A pocos metros de la escena, se desarrollaba un velatorio, cuyos asistentes se percataron de la brutal agresión. Inmediatamente, alertaron a la Policía Nacional del Perú (PNP) para que se apersonara al lugar.

"Primera vez que sucede algo así", declaró una vecina, visiblemente consternada a Exitosa. Sin embargo, añadió que la zona es frecuentemente usada por personas de mal vivir que consumen drogas y alcohol hasta altas horas de la noche.

Los moradores coinciden en señalar que el espacio es oscuro y descampado, lo que lo convierte en un punto vulnerable para actos delictivos.

La comunidad exigió mayor presencia policial y patrullaje constante, ya que, según refieren, la inseguridad en San Martín de Porres continúa en aumento. Muchos de ellos temen que hechos similares puedan repetirse si las autoridades no toman acciones inmediatas.

Investigación en curso

Hasta el cierre de esta edición, la PNP mantenía la zona cercada a la espera de los peritos de criminalística y representantes del Ministerio Público, quienes se encargarán de realizar las diligencias correspondientes.

Se supo que en el área existen cámaras de seguridad instaladas, las cuales serán claves para identificar al responsable y esclarecer el móvil del crimen.

Los investigadores no descartan que el consumo de drogas haya sido el detonante principal, pero también evalúan otras posibles motivaciones detrás de la violenta agresión.

El hecho ha dejado a los vecinos en un estado de alarma y preocupación. Este asesinato a pedradas en San Martín de Porres se suma a la lista de crímenes violentos que afectan a Lima Norte y genera un fuerte énfasis sobre la urgencia de estrategias más efectivas de seguridad ciudadana.