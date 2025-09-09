Hombre es asesinado de 15 balazos frente al cementerio municipal de Ancón

09/09/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Un hombre fue asesinado de quince disparos en el distrito de Ancón, frente al cementerio municipal, en un ataque que ha conmocionado a los vecinos. La víctima fue identificada como Daniel Alfredo Ríos Trujillo, de 29 años, quien se encontraba transitando por el asentamiento humano Las Gardenias con dirección al vehículo de un familiar.

De acuerdo con las primeras versiones recogidas en el lugar, dos sujetos a bordo de una motocicleta comenzaron a seguirlo mientras caminaba. Sin mediar palabra, lo atacaron a balazos en varias oportunidades, sin darle posibilidad de defenderse.

Ríos intentó escapar y correr hacia el vehículo en el que lo esperaba un pariente, pero terminó desplomándose a pocos metros, ya gravemente herido por los impactos.

Los atacantes escaparon con rumbo desconocido tras ejecutar el crimen, dejando a comerciantes y peatones en estado de pánico por la violencia desatada en plena vía pública.

Vecinos exigen mayor seguridad

El asesinato generó gran alarma en los residentes del sector, quienes afirmaron que es la primera vez que ocurre un hecho de tal magnitud en la zona. Sin embargo, aseguraron sentir temor por la creciente violencia en el país y la ausencia de presencia policial.

Uno de los vecinos manifestó que ya no se sienten seguros ni siquiera en sus propias calles, pues a diario escuchan de ataques armados en diferentes partes de Lima.

"Ya no estamos seguros en ningún lado", señaló, al tiempo que pidió mayor vigilancia, cámaras de seguridad y patrullaje constante por parte de las autoridades.

Los moradores denunciaron también que no existen cámaras de seguridad en la zona, lo que podría retrasar las investigaciones y dificultar la identificación de los responsables.

Según indicaron, los patrullajes policiales son esporádicos y no permanentes, lo que deja a la población en un estado de vulnerabilidad.

Investigación en curso

Peritos de criminalística llegaron al lugar y hallaron al menos once casquillos de bala, evidencia clave para la investigación. La Policía Nacional informó que, por la modalidad del ataque y el número de disparos efectuados, una de las principales hipótesis apunta a un ajuste de cuentas.

El caso aún se encuentra en investigación, pero este crimen se suma a los más de 700 homicidios registrados por el Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF) en lo que va del año, reflejando el incremento de la violencia armada en el país.

La falta de cámaras de seguridad y la rápida fuga de los asesinos hacen prever que el proceso de investigación no será sencillo. No obstante, las autoridades aseguraron que se desplegarán esfuerzos para esclarecer el caso y dar con los responsables.

Los vecinos, entre tanto, reiteraron su pedido de que el distrito de Ancón cuente con un plan de seguridad más sólido, con mayor presencia policial y medidas preventivas que eviten que tragedias como esta vuelvan a repetirse.