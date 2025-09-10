Breña: Se registró balacera tras persecución policial a vehículo robado

10/09/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Al menos cuatro disparos se registraron a la altura de la cuadra siete de la calle Valdivia en el distrito de Breña.

En la urbanización San Gregorio en Breña se registró una balacera luego que efectivos policiales persiguieran a un sujeto que conducía una camioneta con requisitoria por robo. Al menos cuatro disparos se registraron en la zona tras la persecución policial.

El hecho se registró en la cuadra siete de la calle Dean Valdivia cerca a la avenida Tingo María donde efectivos policiales lograron la captura del sujeto tras causar temor entre los vecinos de la zona.

La persecución policial inició luego de que agentes de la PNP (Policía Nacional del Perú) identificaran el carro robado siendo conducido por un hombre. Ante ello, los policiales iniciaron con el seguimiento intentando que el sujeto se entregara.

Sin embargo, ante su negativa, el delincuente intentó huir iniciando con la balacera contra los efectivos policiales. Eventualmente, el delincuente perdió el control del vehículo estrellándose contra diferentes autos y motos estacionados en la calle.

El carro conducido por el malhechor quedó empotrado contra un árbol, lo que propició a su posterior detención por parte de la policía. Otras unidades policiales se acercaron tras la captura y se lograron contabilizar al menos cuatro casquillos de bala.

No se registraron heridos tras el ataque solo los daños materiales contra los otros vehículos estacionados. Personal policial y de serenazgo continúan en la zona para continuar con las investigaciones y posterior traslado del criminal detenido.

Noticia en desarrollo...