Breña: Cámaras de vigilancia captan a adolescentes robando farmacia en manada

La noche del martes 9 de setiembre, un grupo de menores de edad ingresaron a una reconocida farmacia para despojar diversos productos. El hecho fue registrado por las cámaras de seguridad en el distrito de Breña.

En la cuadra 6 de la avenida Venezuela, un grupo de menores de edad ingresaron al local de una conocida cadena de boticas para robar diversos productos a la vista de los trabajadores y clientes del negocio.

Sin ningún reparo, los adolescentes se llevan los productos robados al interior de sus prendas sin percatarse que estaban siendo grabados por las cámaras de videovigilancia del local.

Parte de las trabajadores de la botica, se sorprendieron ante el acto e, incluso, una de ellas se acercó hacia los muchachos para intentar persuadirlos y observar de cerca su accionar. Sin embargo, los delincuentes continuaron con el asalto y, posteriormente, se retiraron.

Afortunadamente, antes de su escape, otra de las trabajadores logró comunicarse con el personal de serenazgo de la Municipalidad de Breña, quienes se acercaron a la farmacia para intervenir a los adolescentes. Los efectivos lograron interceptarlos cuadras más adelante del robo.

En la intervención, se logró incautar productos pañales y otros productos de higiene personal. Los adolescentes fueron trasladados a la comisaría de Chacra Colorada para continuar con las diligencias correspondientes.

Congreso aprobó tratamiento penal para adolescentes de 16 y 17 años

El pasado 10 de abril, el congreso de la república aprobó una medida que modifica el tratamiento penal para adolescentes de 16 y 17 años por cometer crímenes como sicariato, extorsión, narcotráfico, secuestro, feminicidio y violación sexual, entre otros.

Esta medida fue aprobada, ante la negativa del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y Unicef. La medida fue impulsada por el congresista José Luna Gálvez como medida frente a la inseguridad ciudadana y el uso de organizaciones criminales de menores de edad para perpetuar actos ilícitos.

