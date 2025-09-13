Carabayllo: Chofer de bus sobrevive a ataque de extorsionadores y conduce herido hasta hospital

13/09/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Un chofer de transporte público en Carabayllo se salvó de morir tras ser víctima de un ataque a balazos por parte de presuntos extorsionadores.

El hecho ocurrió cuando el bus se encontraba lleno de pasajeros, generando pánico y desesperación entre los usuarios que presenciaron la violenta escena.

El conductor, pese a estar herido, mantuvo la calma y condujo su vehículo hasta el Hospital de Collique, donde recibió atención médica y fue estabilizado. Se encuentra fuera de peligro, aunque con lesiones producto del atentado.

El ataque sería parte de una cadena de agresiones contra la misma empresa de transporte, que, según testimonios de los trabajadores, sufre constantes amenazas y extorsiones de mafias que exigen un pago diario de 9 soles para permitirles operar sin violencia. Este sería ya el cuarto atentado contra la compañía, lo que ha puesto en riesgo la vida de decenas de trabajadores y pasajeros.

"Ya no lo cuento, ya fui": el dramático testimonio del chofer

El propio conductor narró lo ocurrido en declaraciones a Exitosa. Explicó que, mientras una pasajera descendía de la unidad, escuchó las primeras detonaciones.

"Estoy mirando que está bajando y, de pronto, suena el disparo. Lo que hago es agacharme y dos balazos más escucho y yo dije ya no lo cuento ya, ya fui ya", relató.

El chofer señaló que en medio de los disparos, lo único que pudo hacer fue abrir las puertas para que los pasajeros se resguarden. "La gente grita y lo que hago es abrir para que bajen, pero para eso ya me estaban siguiendo. Ya yo no me percaté con ver a la moto con dos sujetos sin casco", contó.

Pese a las heridas, el trabajador mantuvo el control del vehículo. "Lo que hice más rápido fue irme con mi vehículo al Hospital de Coyique. Ahí me atendieron. Sí, yo mismo, para que el serenazgo ya me abrió pase para llegar lo más rápido. Gracias a Dios no pasó nada, ¿no? Pero yo pido que esto ya debe calmarse", señaló visiblemente afectado.

Conductores en la mira de las mafias de extorsión

El caso revela una preocupante realidad: los choferes de transporte público están en la primera línea del peligro que generan las mafias extorsionadoras. El trabajador lamentó que su vida y la de sus colegas estén expuestas a diario.

"Por bien de todos, los conductores, choferes, que nada tenemos que ver en esto, pero toda nuestra vida está en peligro. Nosotros salimos a trabajar, ganamos un pan de cada día y no sabes si vas a regresar. Por nada".

La denuncia ha encendido alarmas en Carabayllo, un distrito que enfrenta un creciente número de atentados contra empresas de transporte, que suelen ser el blanco favorito de los extorsionadores debido a la vulnerabilidad de choferes y cobradores.