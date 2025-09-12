Piura: INPE allana celda de sospechoso de extorsionar a un colegio del distrito de La Esperanza de Trujillo

12/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En un nuevo operativo al interior de las cárceles peruanas, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) allanó la celda del reo Jean Pierre Alexander Vilca Rodríguez, presunto integrante de la organización criminal "Los Pulpos de la Cruz Blanca".

El accionar llevado a cabo en el penal de Piura se da por ser sospechoso de un reciente caso de extorsión a institución educativa del distrito de La Esperanza, Trujillo. Según las amenazas difundidas en redes sociales, habría querido atentar contra el director del colegio y para no realizar el acto le estaba cobrando S/ 5 000 .

Encuentran celular y chips en su celda

De acuerdo con la información proporcionada por la entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, las autoridades penitenciarias tomaron conocimiento del hecho y con el apoyo del personal de seguridad, el jueves 11 de setiembre, allanaron la celda 6 del pabellón 4 - derecho del Establecimiento Penitenciario de Piura.

Como parte de la diligencia, se encontró sobre un colchón un celular de marca REDMIN color azul, pantalla táctil con cámara frontal y posterior, con nano chip y batería integrada, la misma que fue hallada prendida. Asimismo, lograron hallar otros tres nanos chips pegados y envueltos en un pedazo de cinta aislante de color negro, tirados a un lado de la celda.

Frente al hallazgo, las autoridades del penal anunciaron que reforzarán la seguridad del reclusorio, con el objetivo de evitar que ingresen objetos prohibidos al establecimiento penitenciario, puesto que, estos habrían sido ingresados por los visitantes.

Caso reportado a la Fiscalía

Desde el INPE mencionaron que funcionarios del recinto carcelario comunicaron el hecho a la Fiscalía de Turno de Castilla, a cargo del Dr. Celeste Zavala Montero, para que desarrolle las diligencias que corresponda según ley.

Cabe señalar que, Jean Pierre Alexander Vilca Rodríguez viene cumpliendo pena tras haber sido sentenciado a cinco años y nueve meses de cárcel por el delito de Tenencia Ilegal de Armas de Fuego.

Tras el operativo, el interno fue conducido a los ambientes de meditación, previa evaluación física en el área de salud, donde se le aperturó un proceso de investigación y en las próximas sería trasladado a un reclusorio de máxima seguridad.

Bajo la administración de Iván Paredes Yataco, el Instituto Nacional Penitenciario expresó su compromiso de continuar manteniendo el orden y la disciplina en los establecimientos penitenciarios a escala nacional, a fin de salvaguardar la tranquilidad de la ciudadanía de todo el Perú.