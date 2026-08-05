Neymar protagoniza fuerte incidente con dirigentes del equipo rival en la Copa de Brasil

05/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La clasificación de Santos FC a los cuartos de final de la Copa de Brasil quedó marcada por una escena que trascendió el resultado deportivo. Neymar Jr. protagonizó un fuerte cruce con dirigentes de Remo FC tras el pitazo final, luego de que el conjunto paulista asegurara su pase a la siguiente ronda en un encuentro que terminó envuelto en polémica.

Santos consiguió la clasificación y el final terminó con tensión

El partido fue disputado de principio a fin y terminó con victoria por 1-0 para Santos FC, resultado suficiente para sellar su clasificación. Neymar, que comenzó el compromiso en el banco de suplentes, ingresó en el segundo tiempo y participó en la jugada del único tanto del encuentro al asistir a Ronielson da Silva, quien definió para darle el triunfo a su equipo.

Una vez concluido el partido, el delantero brasileño respondió a los insultos provenientes de las tribunas. Minutos después se acercó a la zona cercana a los vestuarios, donde protagonizó un intercambio verbal con los dirigentes del club rival, situación que obligó la intervención de integrantes de ambos clubes y personal de seguridad

"¡Eliminados!", exclamó el delantero.

Momento exato que começou toda confusão na zona mista do Estádio Mangueirão entre Neymar e dirigentes do Remo.



📽️ @BrennoRayol pic.twitter.com/ljcDmIMzpw — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) August 5, 2026

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a Neymar celebrando la clasificación con gestos dirigidos hacia el entorno del equipo rival. La reacción provocó que varios representantes de Remo se aproximaran para recriminar su comportamiento, generando momentos de tensión mientras otras personas intentaban evitar que el incidente escalara.

El incidente quedó registrado y será revisado

El altercado fue captado desde distintos ángulos por asistentes presentes en el estadio y por personas ubicadas cerca de la zona de acceso a los vestuarios. En pocas horas, los videos comenzaron a circular ampliamente en redes sociales y se convirtieron en uno de los temas más comentados del fútbol brasileño.

Hasta el momento, no existe una sanción oficial contra el atacante de Santos. Sin embargo, diversos medios brasileños informaron que las imágenes del incidente serán evaluadas por las autoridades deportivas para determinar si corresponde abrir un procedimiento disciplinario por los hechos ocurridos al finalizar el compromiso.

La clasificación de Santos terminó opacada por la polémica protagonizada por Neymar fuera del terreno de juego. Mientras el equipo celebra su presencia en los cuartos de final, la atención permanece sobre el incidente con dirigentes de Remo, un episodio que sigue generando repercusión en Brasil y mantiene como palabras clave Neymar, Santos, Remo, Copa de Brasil, incidente, clasificación y polémica.