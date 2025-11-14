Ignacio Buse a semis en Uruguay: Tenista peruano entre los cuatro mejores del Challenger de Montevideo

14/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El tenista peruano Ignacio Buse (110° ATP) se ha reencontrado con su mejor versión y lo ha demostrado con creces en Uruguay. Por los cuartos de final del Challenger de Montevideo, se impuso por un contundente 6-1 y 6-4 al brasileño Gustavo Heide, con lo que se instaló en las semifinales que se disputarán este sábado.

Buse no dio lugar a sorpresas

Con prolijidad, la primera raqueta nacional rompió el servicio de su contendor en el cuarto game y con esa ventaja supo gestionar el resto del primer set. Volvió a quebrar en el sexto juego y posteriormente cerró sacando, demostrando un nivel superlativo sobre el 304° del ranking ATP.

Quebró de nuevo al inicio de la segunda manga, sin embargo, su solidez decayó cuando se dejó igualar en el sexto game. Pero con golpes más rápidos y forzando al error a Heide, quebró de nuevo en el 4-4 y sacando para partido, lo cerró tras levantar varias bolas de break en 1 hora y 34 minutos.

Challenger Montevideo 100 🇺🇾



Cuartos de Final



7 🇵🇪 Ignacio Buse (110 ATP) d. PR 🇧🇷 Gustavo Heide (341 ATP) (175 ATP Ranking Protegido ) 6-1/6-4



Ignacio Buse (110° ATP) sigue firme en el CH 100 de Montevideo, avanza a semifinales tras superar al brasileño Gustavo Heide... pic.twitter.com/YFHOxycChF — Atperu oficial (@ATPeruoficial) November 14, 2025

Para las semifinales, el tenista peruano espera por el ganador de la llave entre los argentinos Mariano Navone, segundo preclasificado del torneo y Román Andrés Burruchaga. El 'colorado' tiene historial con ambos, cayendo en una ocasión con el primero y con un 1-1 con el segundo mencionado.

Cabe precisar que en el Challenger de Montevideo el primer jugador sembrado era el albiceleste Sebastián Báez, actual 45° del mundo. No obstante, perdió en la ronda de 32 frente al ecuatoriano Álvaro Guillén Meza.

El 'colo' con chances de Top 100

De conseguir el título en la capital uruguaya, la primera raqueta nacional sumaría 100 puntos para la clasificación de la ATP. En este momento, el ranking en vivo lo tiene en el puesto 107° con 604 unidades, de consagrarse lo máximo que alcanzaría al término de la semana serían 677.

Con esta puntuación, superaría la línea del argentino Thiago Agustín Tirante, aunque deberá esperar que el chileno Christian Garín, que compite en el mismo torneo, no avance más allá de cuartos de final. En el mejor escenario, iniciaría la siguiente semana entre los 90 mejores jugadores del globo.

