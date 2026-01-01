Pedro Gallese: Prensa colombiana se rinde ante el arquero peruano tras su fichaje por Deportivo Cali

01/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La llegada de Pedro Gallese al fútbol de Colombia tras fichar por el Deportivo Cali ha sido bien aceptada por parte de la hinchada de dicho equipo. Además, algunos medios de prensa de este país han elogiado al arquero de la selección peruana, indicando que su experiencia ayudará a los objetivos de los verdiblancos.

¿Qué dijeron sobre Gallese?

En programas televisivos y canales digitales, diversos medios expresaron su reconocimiento hacia el golero de 35 años. Uno de ellos fue el portal Win Sports, que reaccionó a su llegada "Deportivo Cali presentó al guardameta peruano Pedro Gallese tras terminar contrato con Orlando City de los Estados Unidos", publicó.

Durante la emisión del programa programa El VBAR de la cadena Caracol, uno de los periodistas de la mesa de conducción habló sobre los rasgos que tiene el 'pulpo' como futbolista. No obstante, indicó que deberá competir por la titularidad con el joven portero que fue habitual número '1' durante la temporada 2025.

¡Qué bien te queda el verde, Pedro! 💚🧤

Gallese quedó encantado con la belleza de nuestro estadio 🏟️🤩 pic.twitter.com/xLsngopXut — Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) December 31, 2025

"Me parece un arquero de altísima calidad, Es una buena contratación, ya que es un líder fuera y dentro de la cancha. Le doy ocho puntos. Ahora con su experiencia tendrá que competir contra el arquero Alejandro Rodríguez de 24 años", comentó uno de los panelistas.

El pasado 29 de diciembre el Deportivo Cali confirmó la incorporación de Pedro Gallese, tras pasar por los exámenes médicos y estampar su firma. En sus primeras declaraciones, el meta prometió entrega y tratar de devolverlo a lo más alto. "Es hora de honrar el legado de todos los que hicieron grande este escudo", expresó.

La carrera de Pedro Gallese

Salido de las divisiones inferiores de la Universidad San Martín, debutó en primera división en 2008 con 18 años. Permaneció con los santos hasta 2014, antes de que el Juan Aurich de Chiclayo lo firmara y tras una campaña y media, dio el salto al exterior, uniéndose a Tiburones Rojos de Veracruz de México.

A inicios del 2019 se desvinculó del equipo mexicano y firmó con Alianza Lima, permaneciendo solo un año. Su buen rendimiento, sobre todo con la selección le valió para que Orlando City de la MLS lo contratara en 2020 hasta el final del 2025.

La llegada de Pedro Gallese a Colombia para jugar por Deportivo Cali ha sido reconocido por la prensa de ese país, que habló al respecto en los últimos días. Será la tercera experiencia en el exterior para el 'pulpo'.