Juan Román Riquelme será el próximo invitado de 'Enfocados' con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola

14/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Desde su lanzamiento en las diferentes plataformas, el programa 'Enfocados' se ha caracterizado por tener a invitados de gran calibre en el mundo del fútbol. Ahora, el podcast anunció como su siguiente protagonista a uno de los ídolos máximos de Boca Juniors, Juan Román Riquelme.

Juan Román Riquelme en 'Enfocados'

Luego de la edición donde Luis Advíncula fue el invitado y la entrevista se realizó a las afueras de la mítica 'Bombonera', los conductores anunciaron que el próximo visitante sería uno de los más representativos del equipo 'Xeneize'.

De inmediato, sus plataformas se inundaron de comentarios que les pedían la presencia de Juan Román Riquelme. Este fue el primer clip de promoción de su próximo programa el cual calentó el ambiente.

Solo unos minutos después, subieron el spot que confirmaba y mostraba al actual presidente de Boca Juniors junto a Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. El '10' se mostró muy cómodo con los exjugadores peruanos y se animó a hablar de diversos pasajes de su carrera como el día de su debut en el elenco azul y oro bajo las órdenes de Carlos Salvador Bilardo.

"Bilardo quiere hablar con vos, yo fui y me dice: 'Quiere jugar mañana? ¿De qué quiere jugar?'. 'Yo menos de defensor juego de cualquier cosa'. Así no me saca", indicó.

LA CAMISETA QUE LE REGALÓ ROMÁN A JEFFERSON FARFAN 🔵🟡



Riquelme participó del programa Enfocados y les dejó un recuerdo a los conductores



📽️ https://t.co/YONJ0xNRDt pic.twitter.com/8BA4sCnEWg — Diario Olé (@DiarioOle) November 14, 2025

Los 'Galácticos' de 'Enfocados'

Hace solo unas semanas, Jefferson Farfán y Roberto Guizasola sorprendieron al entrevistar a la exestrella de Barcelona y subcampeón del mundo con Croacia, Iván Rákitic. El otrora volante fue compañero de la 'Foquita' en Schalke 04 por lo que a partir de ahí surgió una amistad que se mantiene vigente.

Otro que pasó por el set de dicho podcast fueron los habilidosos Edwin Cardona y Juan Fernando Quintero, ambos con pasado en la selección de su país. El brasileño Rafinha fue otro de los visitantes a este divertido programa el cual presenta un formato divertido que suele sacar muchas anécdotas.

Como era de esperarse, los jugadores de la Selección Peruana también estuvieron en el show desde su aparición. Uno de los programas más recordados fueron el protagonizado por André Carrillo, Juan Manuel Vargas, Yoshimar Yotún, Christian Cueva y el más reciente, Miguel Trauco.

De esta manera, Juan Román Riquelme fue anunciado como el invitado de la última edición de 'Enfocados' conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. La entrevista completa se verá el domingo 16 de noviembre desde las 8:00 a través del canal de YouTube de la 'Foquita'.