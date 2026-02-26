Natalia Málaga tras victoria de Géminis sobre Universitario: "Uno se estrella contra la pared cuando habla antes"

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Luego del triunfazo de Géminis sobre Universitario de Deportes, Natalia Málaga rompió su habitual silencio en zona mixta y recordó que el exceso de confianza puede pasar factura, en esta etapa clave.

Natalia Málaga elogia a Universitario

El encuentro pendiente por la fecha 6 de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 terminó con un sorpresivo 3-1 a favor de Géminis frente a Universitario, en un duelo disputado en el Polideportivo Lucha Fuentes.

Apenas culminó el partido, Natalia Málaga fue una de las más solicitadas en la zona mixta. Lejos de subirse al carro de la euforia, la técnica peruana prefirió empezar reconociendo al rival.

"Hemos visto durante todo este campeonato cómo se ha estado desenvolviendo la 'U'. Es un equipo muy competitivo, que desestabiliza muy rápido, como nos pasó en el tercer set. No son mancas tampoco, tienen un equipo bastante agresivo", señaló.

Pero no todo fue elogio. La entrenadora también hizo una fuerte autocrítica sobre lo que ocurrió durante el trámite del encuentro, sobre todo cuando su equipo estuvo cerca de complicarse solo.

"Nos íbamos, regresábamos y esas cosas hay que trabajarlas y controlarlas, porque es una parte más emocional que técnica. No se la creen y salen diciendo: 'Ya gané dos a cero y ya está'. No, eso nunca, hasta que el árbitro da el pitazo final y se acabó", remarcó.

Natalia Málaga pide ir paso a paso

Natalia Málaga también se detuvo en uno de los aspectos que, según ella, casi les cuesta caro ante Universitario: la comunicación dentro de la cancha.

"Me he cansado de decirles que se comuniquen, pero tengo que buscar otra manera porque la pasiva no me está dando resultados para que ellas reaccionen rápido. Lo están tomando con tranquilidad, como yo, pero ese no es el rol del jugador. La jugadora debe tomarlo con más intensidad", afirmó.

Además, dejó una reflexión que resume su visión del torneo y que, de paso, baja a tierra cualquier sensación de favoritismo. "En la liga no hay ningún equipo invencible", sostuvo, explicando que todo depende del momento anímico y del contexto que atraviesa cada club.

Sobre el desenlace del encuentro, fue directa: "El equipo jugó hasta el final. El cuarto set fue muy apretado".

Finalmente, Natalia Málaga fue consultada sobre lo que viene para Géminis en la siguiente etapa. Y ahí soltó la frase que terminó marcando la jornada.

"Nos faltan dos partidos y hay que enfocarse en ellos antes de pensar en la serie. No me adelanto, no me gusta cantar victoria. No es que no confíe en el equipo, pero hay que ir paso a paso, porque a veces uno se estrella cuando habla antes de tiempo", sentenció.

Próximo partido de Géminis

Actualmente, Géminis se ubica en el cuarto lugar de la tabla de la segunda fase con 28 puntos. Ya no puede escalar posiciones, ya que Universitario es tercero con 44 unidades y solo quedan dos partidos por disputarse.

El próximo reto será ante Deportivo Soan, este sábado 28 de febrero a las 14:30 horas, nuevamente en el Polideportivo Lucha Fuentes. El duelo será transmitido por Latina.

Tras la victoria de Géminis sobre Universitario, Natalia Málaga dejó un mensaje de cautela en plena Liga Peruana de Vóley y recordó que el exceso de confianza puede pasar factura.