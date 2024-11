¿Aldo Corzo volvería a Alianza Lima? Esta fue la contundente respuesta del capitán de Universitario

Universitario de Deportes se encuentra en medio de un gran momento. Por ello, el capitán 'crema', Aldo Corzo, reapareció en una reciente entrevista y no dudó en responder sobre la posibilidad de volver a Alianza Lima.

Durante la más reciente emisión del podcast 'Enfocados', Aldo Corzo llegó como uno de los invitados de lujo y los conductores, Jefferson Farfán y Roberto Guisazola, no desaprovecharon el momento para hacerle polémicas preguntas sobre su estadía en Universitario, además de su pasado por Alianza Lima.

Es así que, en cuanto al cuestionamiento sobre un posible regreso al club 'blanquiazul', el capitán 'merengue' fue tajante y aseguró que actualmente se encuentra tan identificado con la 'U' que ni por error volvería a pisar La Victoria.

"Ya no, estoy identificado con Universitario, mucho. Yo siempre fui hincha, pero el fútbol me lleva a Alianza por Jaime Duarte. Mis papás, tíos, todos son de la 'U'" , declaró al programa, dejando boquiabiertos a ambos presentadores.

No obstante, brindó detalles de su llegada a Matute, afirmado que Jaime Duarte fue la persona que lo descubrió y lo llevó a Alianza Lima a jugar, por eso le guarda bastante cariño hasta el día de hoy.

"Después del Mundial Sub 17 me llama Jaime Duarte. Mi verdadero descubridor fue él. Yo lo quiero un montón porque me lleva a Alianza Lima. No quería ir y tenía miedo y hablaba con mi madre, quien me dijo anda", agregó.