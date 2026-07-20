Alejandro Domínguez da por hecho radical cambio para el Mundial 2030: "Una competencia con 64 equipos"

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Mundial de 2030 apunta a convertirse en el más grande de la historia. Apenas un día después de la final de la Copa del Mundo de 2026, el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, publicó un mensaje en el que confirmó que la próxima edición del torneo se disputará con 64 selecciones, una cifra que incrementaría nuevamente el número de participantes tras el estreno del formato de 48 equipos en Estados Unidos, México y Canadá.

A través de su cuenta oficial en X, el dirigente paraguayo celebró que el Mundial del Centenario tendrá como protagonistas a Uruguay, Argentina y Paraguay, países que albergarán los partidos inaugurales en homenaje a los 100 años de la primera Copa del Mundo.

"¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay. Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos", escribió.

Conmebol impulsa la expansión del Mundial

La posibilidad de ampliar el torneo a 64 selecciones no es nueva. Desde abril de 2025, la Conmebol ha promovido formalmente esta iniciativa ante la FIFA con el objetivo de convertir la edición del centenario en una celebración global con mayor participación de países de todos los continentes.

¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay, Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos pic.twitter.com/ocIjHYCN5f — Alejandro Domínguez (@agdws) July 20, 2026

Domínguez ha sostenido que el crecimiento del Mundial permitirá que más federaciones tengan la oportunidad de competir en la máxima cita del fútbol y que el torneo conmemorativo tenga un carácter verdaderamente histórico.

"Estamos convencidos de que la celebración del centenario será única, porque solo una vez se cumplen 100 años. Por eso proponemos, por única vez, llevar este aniversario a 64 equipos, en tres continentes simultáneos. Para que todos los países tengan la oportunidad de vivir una experiencia mundial", expresó Domínguez en el 80° Congreso Ordinario de CONMEBOL, el pasado 10 de abril.

¿Qué se sabe del Mundial 2030?

La Copa del Mundo de 2030 será una edición inédita. España, Portugal y Marruecos serán las sedes principales del campeonato, mientras que Uruguay, Argentina y Paraguay organizarán los encuentros inaugurales como homenaje al primer Mundial disputado en Montevideo en 1930.

En caso de aprobarse el nuevo formato, el torneo reunirá a 64 selecciones, superando las 48 que competirán en la edición de 2026 y convirtiéndose en el Mundial con mayor número de participantes de todos los tiempos. Sin embargo, la modificación aún depende de la aprobación oficial de la FIFA, por lo que el anuncio de Domínguez representa, por ahora, la postura de la Conmebol y un fuerte impulso a la propuesta.

En conclusión, el mensaje de Alejandro Domínguez marca un nuevo paso en la intención de ampliar el Mundial de 2030. Aunque la FIFA todavía debe ratificar el cambio, la Conmebol ya da por hecho un torneo con 64 selecciones que buscará convertir el centenario de la Copa del Mundo en una edición sin precedentes.