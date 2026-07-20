Messi genera polémica tras ignorar a Infantino en plena premiación del Mundial 2026

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial 2026 sigue dejando imágenes que dan mucho de qué hablar. Más allá del resultado, un momento protagonizado por Lionel Messi con Gianni Infantino durante la ceremonia de premiación se convirtió rápidamente en tendencia.

Messi ignoró a Infantino durante premiación

Todo ocurrió cuando los jugadores argentinos subieron al estrado para recibir las medallas de plata tras caer ante la selección española.

Messi se enojó con infantino en vivo BUTAL 😳😳🤯🤯🤯 pic.twitter.com/56eHkTfRh3 — Qxan (@QXan77) July 19, 2026

En medio del protocolo, Gianni Infantino intentó intercambiar unas palabras con Lionel Messi y le extendió la mano. Sin embargo, el capitán argentino solo respondió con un breve apretón, sin detenerse ni dirigirle la mirada al presidente de la FIFA.

La escena fue captada por las cámaras y rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas digitales. En las imágenes se observa a Messi con el semblante serio, visiblemente afectado por la derrota y sin intención de participar en alguna conversación durante el recorrido de premiación.

Otro detalle que llamó la atención fue que, instantes después, quien terminó colocándole la medalla de subcampeón al astro argentino fue Donald Trump y no el propio Infantino. Esta secuencia alimentó aún más los comentarios sobre el gesto del futbolista y el ambiente tenso que se vivió tras la final.

Para muchos hinchas, la actitud de Messi fue simplemente una reacción producto de la frustración por haber perdido una final tan importante.

Después de disputar un partido decisivo y quedarse a las puertas de un nuevo título mundial, el capitán albiceleste solo habría cumplido con el protocolo antes de reunirse con sus compañeros.

Redes sociales reaccionaron al gesto de Messi

Como era de esperarse, el video generó una gran cantidad de comentarios entre los aficionados. Mientras algunos defendieron a Messi y señalaron que su reacción era entendible por el duro golpe deportivo, otros comenzaron a elaborar distintas teorías sobre lo ocurrido con Infantino.

Entre las versiones que más circularon en redes sociales, algunos usuarios especularon con que Messi habría ignorado de manera deliberada al presidente de la FIFA.

Incluso, hubo comentarios irónicos que señalaron que el futbolista argentino se habría molestado porque Infantino "no lo ayudó" a ganar el campeonato frente a España.

De esta manera, la final del Mundial 2026 no solo quedó marcada por el triunfo de España sobre Argentina, sino también por el gesto de Lionel Messi, quien le dio un breve apretón de manos a Gianni Infantino, pero evitó mirarlo y seguir una conversación durante la premiación.