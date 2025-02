Alejandro Restrepo recordó su paso por Alianza Lima: "El equipo venía bien encaminado"

El entrenador de Independiente Medellín, Alejandro Restrepo, habló sobre su paso por Alianza Lima durante el primer semestre del 2024 y el aprendizaje que le dejó su breve estadía en el fútbol peruano.

En entrevista con el programa 'Un Break', Restrepo aseguró que tuvo una "experiencia espectacular" con el cuadro 'blanquiazul' en la Copa Libertadores y resaltó que hayan podido competir a nivel continental.

Asimismo, el entrenador colombiano indicó que tenía como reto de dirigir fuera de su país, por lo que, a penas llegó la posibilidad de dirigir a Alianza, no lo dudó en ningún momento.

"Ir al fútbol internacional era algo que quería, lo tenía como un objetivo, pero no sé, quizás si llegaba otro equipo en Colombia no iba tan rápido. Tomamos la decisión de no continuar en Pereira, algo que no fue fácil, y al menos de ocho días apareció la chance de Alianza, empezamos a conocer al club y llegar ahí fue algo espectacular", agregó.