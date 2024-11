Alex Valera confiesa su deseo con Universitario de Deportes: "Mi sueño es ser tricampeón"

La alegría sigue presente en Universitario de Deportes tras coronarse campeón en el año de su centenario, logrando su estrella número 28. Alex Valera, el delantero estrella, compartió sus planes para el próximo año y su sueño de alcanzar el tricampeonato, mientras el club sigue celebrando su reciente éxito.

Alex Valera, figura destacada de Universitario de Deportes, manifestó su emoción y metas para la próxima temporada en una reciente entrevista con L1 MAX. Tras el bicampeonato obtenido en la Liga 1 Te Apuesto, el delantero no oculta su ambición de llevar al equipo al tricampeonato.

Valera, quien se ha consolidado como uno de los goleadores clave de la 'U', no solo habló de sus metas deportivas, sino también de su experiencia y vínculo con el club desde que llegó.

Según sus palabras, la relación que ha construido con Universitario de Deportes ha sido fundamental para su desarrollo tanto personal como profesional.