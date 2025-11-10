RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Miguel Trauco revela que Ricardo Gareca lo comparó con el brasileño Marcelo: "¿Por qué no te la crees?"

El actual lateral de Alianza Lima, Miguel Trauco, aseguró que Ricardo Gareca le presentó estadísticas similares a las de Marcelo y Filipe Luis exigiéndole rendir mucho más en la Selección Peruana.

Miguel Trauco reveló que Ricardo Gareca llegó a compararlo con Marcelo.
10/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 10/11/2025

Pese a que ya pasaron varios años desde su salida de la Selección Peruana, el nombre de Ricardo Gareca continúa siendo noticia en este país. Esta vez, Miguel Trauco reveló una curiosa comparación que le hizo el estratega argentino con uno de los mejores laterales izquierdos de los últimos años

El jugador de Alianza Lima fue el invitado principal de la última edición de 'Enfocados' donde conversó largamente con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. Durante un momento de esta diálogo, el zurdo detalló lo que fue uno de sus primeros encuentros con el popular 'Tigre'.

Miguel Trauco y la confianza de Ricardo Gareca

En primer lugar, Miguel Trauco indicó que Ricardo Gareca citó a los jugadores que por ese entonces pertenecían a Universitario y que eran convocados a la Selección Peruana. Andy Polo, Edison Flores y Raúl Ruidíaz fueron parte de esta reunión donde recibieron mucha información por parte del comando técnico.

Esto se dio luego del nuevo grupo de la Bicolor el cual se conformó tras el buen papel en la Copa América Centenario jugada en Estados Unidos. Aquella vez, el argentino dejó de lado a las principales figuras del equipo de todos y dio a paso a nuevos valores.

"Después de la Copa América Centenario, llegamos a Lima y me acuerdo que el 'profe' nos llamó a su 'depa' a Andy (Polo), al 'Orejas' (Flores), a la 'Pulga' (Ruidíaz) y a mí. Nos explicó el proyecto, que a nosotros nos iba a respaldar siempre, pero quería que hiciéramos las cosas bien. Eso es lo que tenía el 'profe' Gareca", indicó.

La comparación con Marcelo

Fue ahí cuando el lateral reveló que Gareca Nardi lo comparó con los brasileños Marcelo y Filipe Luis dejando en claro que contaba con números similares al de ellos cuando jugaba en su club o en el combinado.

Incluso, este hecho fue avalado por Jefferson Farfán quien aseguró que esta fue una de las claves del éxito de Ricardo Gareca en la Bicolor.

"En lo deportivo, tenía 50 mil ítems y te comparaba. 'Mira Miguel, ¿Cuántos pases das por partido?' 500. Comparaba a Miguel con Marcelo y Filipe Luis. Y te decía '¿cuántos pases da este jugador? 400, 400 y 400. Estás el nivel de ellos, ¿por qué no te la crees?'", añadió.

De esta manera, Miguel Trauco reveló que durante una charla con Ricardo Gareca, este lo comparó con Marcelo mostrándole estadísticas similares pese a jugar a Universitario.

