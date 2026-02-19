¿Ricardo Gareca reemplazará a Pablo Guede? Revelan acercamiento de Alianza Lima con el 'Tigre'

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En La Victoria no hay calma. A pocas horas del partido clave de este viernes 20 de febrero, comenzó a correr con fuerza la versión de un acercamiento de Alianza Lima con Ricardo Gareca, justo cuando el equipo viene golpeado por la eliminación en la Copa Libertadores y no termina de despegar en la Liga 1.

Alianza Lima en crisis futbolística

La historia empieza con un escenario que ya venía cargado desde hace días. Alianza Lima no atraviesa su mejor momento futbolístico y la presión sobre el actual entrenador, Pablo Guede, es cada vez más fuerte.

La eliminación reciente en la Copa Libertadores y el irregular inicio en la Liga 1 han encendido todas las alarmas en la interna blanquiazul. Por eso, el partido de este viernes 20 de febrero frente a Sport Boys aparece como un verdadero punto de quiebre.

En tienda íntima saben que no se trata solo de un resultado. Lo que está en juego es la continuidad del proyecto deportivo y la estabilidad del vestuario, un tema que ya empieza a generar movimientos internos.

Ante un posible cambio de urgencia, uno de los nombres que aparece como alternativa inmediata es el de Wilmar Valencia, actual técnico de menores del club, quien podría asumir de manera interina si la directiva decide cortar el proceso de forma rápida.

¿Ricardo Gareca en La Victoria?

Sin embargo, el verdadero sacudón lo provocó Reimond Manco, quien reveló que la dirigencia no solo estaría pensando en una solución temporal, sino en un golpe mucho más ambicioso.

"Diferente sería que sacan a Pablo Guede e inmediatamente presentan a otro entrenador, que me han confirmado que ya hubo un acercamiento con Ricardo Gareca, por ahí hasta ni se tiene que ir Franco Navarro", afirmó Manco, dejando abierta la posibilidad de un remezón total en el área deportiva.

La mención no pasó desapercibida, sobre todo porque se trata de Ricardo Gareca, un nombre que genera impacto inmediato en el fútbol peruano por su pasado exitoso y su peso internacional.

Aunque desde el club no existe confirmación oficial, el solo hecho de que se hable de un acercamiento con Gareca ya marca un posible cambio radical en la planificación de Alianza Lima.

No es un nombre cualquiera. Si el 'Tigre' llegara a Matute, sería su segundo club en el fútbol peruano, luego de haber sido campeón del Torneo Apertura 2008 con Universitario de Deportes, un detalle que no pasa desapercibido entre los hinchas.

Por ahora, no hay anuncio oficial, pero el escenario ya está planteado. Es decir, si el equipo no muestra ante Sport Boys, el rumor sobre el acercamiento de Alianza Lima con Ricardo Gareca para reemplazar a Pablo Guede podría tomar aún más fuerza.