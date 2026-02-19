Exfutbolista explota contra Mbappé con mensaje homofóbico: "Habla de valores y vive con un travesti"

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El exfutbolista paraguayo, José Luis Chilavert, decidió pronunciarse públicamente y terminó lanzando un mensaje homofóbico contra Kylian Mbappé, en medio de un conflicto que empezó tras la denuncia de Vinicius por presuntos insultos xenófobos en un partido de Champions League.

Chilavert sale en defensa de Prestianno

Todo comenzó cuando el mítico exportero paraguayo salió a respaldar al futbolista del Benfica, Gianluca Prestianni, tras la fuerte polémica que se vivió en un reciente encuentro de la UEFA Champions League.

Como se recuerda, Vinícius Júnior denunció haber recibido insultos xenófobos durante el partido, señalando directamente al jugador argentino.

En diálogo con Radio Rivadavia, Chilavert no dudó en minimizar la acusación y lanzó una frase que rápidamente se viralizó: "Vinicius es el primero que insulta a todos".

Luego fue más allá y agregó que el jugador brasileño le dice previamente "cag*n", insistiendo además en una referencia directa al color de piel del futbolista.

Según las imágenes de la transmisión televisiva, en Lisboa, Prestianni se tapó la boca con la camiseta al menos tres veces para decirle algo a Vinicius, lo que terminó encendiendo la polémica dentro y fuera de la cancha.

El árbitro del partido, François Letexier, activó ipso facto el protocolo antirracismo tras la denuncia del jugador brasileño. A partir de eso, la UEFA ya abrió una investigación y el futbolista del club portugués podría recibir una sanción de al menos diez fechas.

Comentario homofóbico contra Mbappé

Sin embargo, lo que terminó generando mayor rechazo fueron las palabras que Chilavert dirigió contra Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid.

🔴 "MBAPPÉ HABLA DE VALORES Y VIVE CON UN TRAVESTI"



El polémico comentario de José Luis Chilavert contra el delantero francés del Real Madrid luego de defender a Vinicius en la pelea con Prestianni. pic.twitter.com/CHwrC0n0Ew — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) February 19, 2026

"Vi que Mbappé se solidariza con Vinicius, él habla de valores y todo eso y él vive con un travesti. No es normal, cada uno puede hacer lo que quiera, pero no es normal que un hombre viva con un travesti", dijo el exfutbolista.

Pero sus declaraciones no quedaron ahí. A pesar de que el conductor del programa le remarcó que los tiempos habían cambiado, Chilavert insistió en que no deberían sancionar a Prestianni porque, según su postura, harían ver que "la colectividad gay, lesbiana y compañía es el ejemplo a seguir".

Incluso remarcó su visión del fútbol con otra frase que también generó repudio: "Para mí el fútbol es un rectángulo donde juegan hombres y donde antes nos decíamos de todo".

Y, por si fuera poco, cerró su intervención con una expresión que terminó por encender aún más la controversia: "Desde que pusieron el micrófono y el video, el fútbol está amariconado".

Así, el exfutbolista José Luis Chilavert volvió a quedar en el centro de la polémica tras explotar contra Kylian Mbappé con un mensaje homofóbico, en medio del escándalo por los presuntos insultos xenófobos denunciados por Vinicius y la investigación que enfrenta Prestianni.