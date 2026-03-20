Pablo Guede se queda en Alianza: Argentino continuará como DT íntimo pese a oferta de San Lorenzo

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La situación de Pablo Guede en Alianza Lima cambió radicalmente en cuestión de horas. Según se indicó este jueves 19 de marzo, el entrenador argentino ya tenía todo arreglado con San Lorenzo para convertirse en su nuevo entrenador a pesar de mantener contrato con la institución blanquiazul.

Pablo Guede se queda en Alianza Lima

En medio de estas versiones encontradas, se llegó a indicar que el propio estratega abonaría de su bolsillo la cantidad estipulada en su contra la cual es equivalente a más de 200 mil dólares. A eso se le suma que el DT es hincha del elenco de Boedo lo que habría facilitado las negociaciones.

Sin embargo, este panorama quedó atrás ya que desde Argentina han informado que el traspaso de Pablo Guede a San Lorenzo quedó estancado por diversos motivos. Para comenzar, el medio ESPN asegura que el estratega de Alianza Lima cambió drásticamente las condiciones que había puesto dejando la responsabilidad del pago de la clausula al club 'cuervo'.

"GUEDE CAMBIÓ LAS CONDICIONES"



Atención a las novedades de último momento sobre el entrenador que se encuentra en Alianza Lima, pero es buscado por San Lorenzo.



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Por otro lado, el periodista Gerson Cuba de Ovación indicó que el DT está comprometido con el proyecto del club blanquiazul, con el plantel y con la directiva a pesar de las idas y vueltas que se dieron por estas horas.

"Pablo Guede decidió quedarse en Alianza Lima. El entrenador tomó la determinación irrevocable de seguir ya que se encuentra completamente comprometido con el proyecto del club, con la directiva, con el plantel, con la inmensa hinchada y sigue trabajando para conseguir una victoria frente a Juan Pablo II de cara al objetivo de ser campeón este torneo apertura", indicó el hombre de prensa.

Pablo Guede decidió quedarse en Alianza Lima.



El entrenador tomó la determinación irrevocable de seguir ya que se encuentra completamente comprometido con el proyecto del club, con la directiva, con el plantel, con la inmensa hinchada y sigue trabajando para conseguir una... pic.twitter.com/KUpcY9Ta7Q — 𝐆𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍 𝐂𝐔𝐁𝐀 🎙⚽️ (@gersoncuba2603) March 20, 2026

Las dos bajas de Pablo Guede

Luego que esta situación quedara atrás, Pablo Guede volverá a meterse de lleno al campeonato local ya que Alianza Lima debe recibir a Juan Pablo II Collegue en Matute este sábado 21 de marzo. Para este encuentro, el estratega argentino no podrá contar con dos elementos claves para su once titular por lesión.

A través de un comunicado, el club de La Victoria dio a conocer el parte médico del primer equipo el cual confirma que Renzo Garcés y Fernando Gaibor cuentan con dolencias que le impedirán estar en dicho cotejo. Incluso, el central también fue desconvocado de la Selección Peruana.

En resumen, Pablo Guede desestimó la oferta de San Lorenzo por lo que decidió quedarse en Alianza Lima a cumplir con su contrato el cual vence a final de temporada.