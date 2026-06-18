Alianza Lima: Fernando Cabada deja gerencia general de la 'blanquiazul' tras recomposición de Junta de Acreedores

18/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La renuncia de Fernando Cabada como gerente general de Alianza Lima ha sacudido el entorno del club este jueves 18 de junio. La decisión responde directamente a la reciente recomposición de la Junta de Acreedores, movimiento que obliga al dirigente a dar un paso al costado definitivo.

Gestión marcada por el orden administrativo

Según el comunicado, la medida busca garantizar que el proceso de cambio en la cúpula administrativa se desarrolle de manera transparente y ordenada, priorizando siempre los intereses institucionales de la entidad blanquiazul sobre cualquier beneficio de tipo personal.

"He tomado conocimiento de la reciente recomposición de la Junta de Acreedores. En atención a este hecho y con el propósito de facilitar una transición transparente y ordenada, estoy poniendo mi cargo a disposición", afirmó el exdirectivo.

Durante su periodo al frente de la gerencia, la gestión se enfocó intensamente en el ordenamiento administrativo y financiero del club. El objetivo principal fue siempre alcanzar la sostenibilidad económica mediante la implementación de nuevos procedimientos y estrictos mecanismos de control interno institucional.

🔴🔵#ExitosaDeportes⚽⚽| Fernando Cabada dio a conocer su renuncia a la administración de Alianza Lima, tras la recomposición de la junta de acreedores, que ahora liderarán Antonio Remejo y Fernando Farah. El panel de Exitosa Deportes resaltó que durante su periodo no se logró... pic.twitter.com/KMK1aakDB7 — Exitosa Noticias (@exitosape) June 18, 2026

El trabajo realizado permitió optimizar procesos internos y promover una administración fundamentada en la eficiencia y transparencia. Estas acciones sentaron las bases necesarias para consolidar un modelo de gestión moderno y orientado a resultados concretos, dejando una institución más sólida y mejor preparada actualmente.

Como parte de su labor, Cabada expresó su agradecimiento por la confianza depositada por la Junta de Acreedores, representada inicialmente por Jorge Zuñiga y, posteriormente, por Luis Felipe Bravo, quienes fueron piezas fundamentales durante su periodo al mando de la administración general del equipo.

Logros deportivos y proyectos futuros

Estos avances estructurales se vieron reflejados en el ámbito deportivo durante el 2026. El equipo de fútbol masculino se coronó campeón del Torneo Apertura, obteniendo 40 de 51 puntos posibles y manteniendo el invicto en el Estadio Alejandro Villanueva durante toda la campaña.

Por su parte, el vóley femenino alcanzó el tricampeonato de la Liga Peruana de Vóley y logró la clasificación al Campeonato Sudamericano de Clubes 2026. Asimismo, las divisiones formativas consolidaron su liderazgo al ocupar el primer lugar de la tabla acumulada de la Copa Federación.

El club también destacó en el equipo de Futsal Down, obteniendo el título del Torneo Apertura, y en la participación de sus categorías inferiores en torneos internacionales como Canteras de América. Quedan pendientes proyectos como la ampliación del Estadio Alejandro Villanueva y el Centro de Alto Rendimiento.