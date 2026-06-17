Jefferson Farfán desafía a Magaly Medina a reconocer sus firmas y ella dispara: "Está obsesionado conmigo"

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La disputa mediática entre Jefferson Farfán y Magaly Medina volvió a captar la atención del público luego de que el exfutbolista difundiera una serie de documentos y lanzara un nuevo desafío público a la conductora. Esta vez, el exseleccionado peruano le pidió que reconozca unas firmas vinculadas a la parroquia donde cumple su servicio comunitario, reavivando una controversia que continúa escalando.

'Foquita' lanza reto a Magaly

A través de sus redes sociales, Farfán decidió responder a las críticas que surgieron tras la difusión de información relacionada con las labores comunitarias que realiza por disposición judicial. En su publicación, aseguró que cuenta con documentación que respalda su versión de los hechos y que dichos elementos ya fueron entregados oportunamente a las autoridades competentes desde el inicio del proceso.

En ese contexto, el exjugador de Alianza Lima mostró registros que, según indicó, contienen firmas y huellas relacionadas con las fechas en las que Magaly Medina habría cumplido sus jornadas de servicio comunitario. Por ello, le pidió pronunciarse de manera clara sobre la autenticidad de esos documentos, insistiendo en que sus afirmaciones están sustentadas por pruebas concretas.

"Yo estoy hablando con esto porque tengo un respaldo y pruebas de lo que estoy hablando. Espero que usted solamente pueda decir sí o no. Si usted fue la que firmó y puso su huella en todas estas fechas", expresó.

Asimismo, Farfán aprovechó la oportunidad para cuestionar la posición asumida por la conductora en las últimas semanas. El exdeportista consideró llamativo que Medina solicite respeto a su privacidad en determinados aspectos del caso, especialmente cuando, durante años, ha expuesto detalles de la vida de diversas figuras públicas en su programa de espectáculos.

Magaly arremete contra Farfán

La respuesta de Magaly Medina no tardó en llegar. En una reciente entrevista, la conductora explicó que continúa a la espera de una resolución del amparo constitucional que presentó dentro del proceso que mantiene con Farfán. Según señaló, el trámite lleva varios meses y, pese a que los plazos establecidos para emitir un fallo ya habrían vencido, aún no recibe una respuesta definitiva.

La periodista también dejó entrever su cansancio frente a una controversia que parece no tener fin. Reconoció que el tema se ha convertido en una carga constante y que el prolongado proceso judicial resulta desgastante. Aun así, reiteró que seguirá esperando el pronunciamiento de las instancias correspondientes para esclarecer la situación.

"Solo reclamo privacidad respecto al lugar donde cumplo mi servicio comunitario, para no invadir ni importunar, con mi figura mediática, a una parroquia militar. Por lo demás, nunca he reclamado privacidad (...) ¿Animadversión? Obsesión, diría yo. Debe ser un hombre que vive para las vendettas personales.", declaró.

Mientras tanto, el enfrentamiento entre ambas figuras continúa alimentando el debate en redes sociales y programas de espectáculos. Con nuevas acusaciones, documentos y cuestionamientos públicos, el caso sigue sumando capítulos que mantienen la atención de miles de seguidores, a la espera de que las autoridades emitan una decisión que permita cerrar definitivamente esta polémica.