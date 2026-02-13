Universitario lanza inesperado mensaje luego de la eliminación de Alianza Lima en la Copa Libertadores

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Luego de confirmarse la eliminación de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026, Universitario de Deportes no se quedó callado y soltó un mensaje que, en cuestión de minutos, prendió fuego en las redes. El post apareció apenas al día siguiente del golpe blanquiazul y, para muchos hinchas, fue un misil directo al eterno rival.

Universitario lanza inesperado mensaje

Todo se originó luego de que Alianza Lima quedara fuera del torneo continental tras caer en la primera fase ante 2 de Mayo, un resultado que golpeó fuerte a los hinchas íntimos y que rápidamente se volvió tendencia.

Un día después de concretarse la eliminación, Universitario no tardó en mover sus redes sociales. El cuadro crema compartió imágenes de su entrenamiento matutino, donde se aprecia a varios futbolistas riendo y disfrutando de la jornada.

El mensaje que acompañó las fotografías fue breve, pero más que suficiente para generar polémica: "Muy buenos días, cremas. Felices porque mañana nos reencontramos en casa. Una historia de grandeza".

𝗠𝗨𝗬 𝗕Ⓤ𝗘𝗡𝗢𝗦 𝗗𝗜𝗔𝗦, 𝗖𝗥𝗘𝗠𝗔𝗦 😁☀️



Felices porque mañana nos reencontramos en casa 💛.



🎟️ Adquiere tus entradas aquí ▶️ https://t.co/FIVBjamvRx#UnaHistoriaDeGrandeza pic.twitter.com/Vr4NNqUjiR — Universitario (@Universitario) February 12, 2026

Lo que más llamó la atención no fue solo la frase, sino el contexto. Para muchos usuarios, la publicación apareció justo en el momento más sensible para Alianza Lima, lo que fue interpretado como una indirecta cargada de picardía.

En las imágenes difundidas por el club se pudo ver a varios jugadores en primer plano, entre ellos Yuriel Celi, Álex Valera, Jairo Concha y Williams Riveros, quienes aparecen riendo a carcajadas durante la práctica.

Universitario y su próximo partido

Universitario volverá a la competencia este viernes 13 de febrero, cuando enfrente a Cienciano por la fecha 3 del Torneo Apertura, en el Estadio Monumental, con la consigna de sumar 3 puntos y mantenerse cerca de la cima de la tabla.

Para este encuentro, según el entorno del club, se espera la reaparición de Andy Polo y también podría darse el debut del delantero Sékou Gassama.

En el historial del fútbol peruano, Universitario de Deportes y Cienciano ya se han visto las caras nada menos que en 49 partidos, y el balance deja una clara ventaja para los cremas.

En total, la 'U' suma 25 triunfos, mientras que el 'Papá' apenas ha logrado ocho victorias, además de 16 empates, un registro que confirma que, cada vez que se cruzan, la historia suele jugar a favor del cuadro de Ate.

De esta manera, luego de la eliminación de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026, Universitario lanzó un inesperado mensaje que se volvió viral y que reavivó la polémica entre hinchas.