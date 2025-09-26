Universitario de Deportes se burla de Alianza Lima tras su eliminación en la Copa Sudamericana

26/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Eliminado de la Copa Sudamericana y con el ánimo por el suelo, Alianza Lima recibió otro golpe, aunque esta vez no vino desde la cancha. Apenas consumada la derrota frente a la Universidad de Chile, Universitario de Deportes aprovechó el momento y lanzó en sus redes sociales una burla que no tardó en hacerse notar.

Alianza Lima eliminado de la Sudamericana

El camino internacional de Alianza Lima llegó a su fin en tierras chilenas. Tras empatar en la ida, el equipo de La Victoria no pudo sostener el resultado en la vuelta y cayó derrotado en el marcador global por 2-1 ante la Universidad de Chile. Con ello, los íntimos quedaron eliminados de la Copa Sudamericana en la instancia de cuartos de final.

El golpe fue fuerte no solo por lo deportivo, sino también porque era la última representación peruana en un certamen internacional. Ahora, el equipo dirigido por Néstor Gorosito tendrá que enfocarse en el Torneo Clausura, aunque la situación no pinta nada fácil. Alianza marcha quinto con 15 puntos, seis menos que Universitario, único líder del campeonato.

Universitario se burla de Alianza Lima

Como suele ocurrir en el fútbol peruano, la rivalidad no se hace esperar. Apenas finalizó el encuentro en Chile, Universitario de Deportes encendió las redes sociales con una publicación que no pasó desapercibida para nadie.

Con el mensaje "La U es clave" acompañado del hashtag "La garra del único grande" , el club crema posteó la imagen de un banderín en el que se aprecia la figura de Lolo Fernández junto al tradicional escudo de Universitario de Deportes.

La publicación generó reacciones inmediatas y desató las bromas de los hinchas, en un contexto donde, tras esta caída, ya no queda ningún equipo peruano en competencias internacionales.

Lo que se viene para ambos

Alianza Lima deberá pasar rápido la página y pensar en el Torneo Clausura, donde su siguiente reto será ante Cienciano este domingo 28 de septiembre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco, desde las 6:00 p.m. Un duelo clave para no perderle pisada a los de arriba.

Por su parte, Universitario de Deportes buscará mantener su liderato el sábado 27 de septiembre cuando reciba a Cusco FC en el Estadio Monumental, también desde las 6:00 p.m. El cuadro crema parte con la ventaja de ser puntero.

Alianza Lima no logró superar a la Universidad de Chile y quedó fuera de la Copa Sudamericana en cuartos de final. Universitario de Deportes no tardó en aprovechar la eliminación con una burla en redes sociales que rápidamente se volvió viral.