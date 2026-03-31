Vladimir Cerrón: PJ renueva orden de búsqueda y captura contra líder de Perú Libre por caso 'Aportes a su partido'

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial (PJ) renovó las órdenes de búsqueda y captura contra el líder de Perú Libre y candidato presidencial, Vladimir Cerrón, quien se encuentra prófugo de la justicia. Dicha disposición se presenta en el marco de la investigación por presuntos aportes a su partido político.

Requisitoria se mantiene vigente

A través de una resolución judicial, el juez de Investigación Preparatoria, Leodán Cristóbal Ayala, dispuso la renovación de dicha medida debido a que dichas órdenes expiraron exactamente el pasado 29 de marzo del 2026.

"Se dispone: Inscríbase en el Módulo RENAJU la RENOVACIÓN de las órdenes de ubicación, captura y conducción nacional del investigado Vladimir Roy Cerrón Rojas", se lee en la documentación emitida el pasado viernes 27 de marzo.

Es así que, se mantiene vigente la requisitoria a nivel nacional e internacional contra el prófugo de la justicia, quien se mantiene en la clandestinidad. A pesar de ello, tiene constante comunicación con el exterior, puesto a que, se le ha visto en entrevistas o realizando post desde sus redes sociales.

Según el documento, el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional pidió inscribir la renovación de dichas órdenes en el Registro Nacional Judicial (RENAJU). Asimismo, se ordena oficiar a Oficina Central Nacional de la Interpol con la finalidad que se registre dicha renovación de órdenes, a nivel internacional.

PJ renueva orden de búsqueda y captura contra Vladimir Cerrón

24 meses de prisión preventiva

Cabe mencionar que, el pasado 09 de enero, el Poder Judicial confirmó el mandato de 24 meses de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre. De esta manera, el recurso de apelación presentado por su defensa quedó infundado.

La resolución de la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional resolvió el pedido de los abogados de Cerrón Rojas, que pretendían variar la orden de prisión efectiva a comparecencia simple. Sin embargo, con la decisión de la instancia queda en vigor la medida emitida el 4 de diciembre del 2025.

"Declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del imputado Vladimir Roy Cerrón Rojas contra la resolución N°6 de 4 de diciembre del 2025, que resolvió declarar infundada la solicitud de prisión preventiva por comparecencia planteado por el imputado", indica el punto 1 de la decisión.

En conclusión, el Poder Judicial ha ordenado la renovación de las órdenes de búsqueda y captura contra el prófugo Vladimir Cerrón Rojas, por el caso de presuntos aportes hacia su partido político.