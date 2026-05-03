Alianza Lima tricampeona de la Liga Peruana de Vóley tras vencer 3-2 a San Martín

03/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima volvió a escribir historia en el deporte peruano. El equipo femenino de vóley se consagró tricampeón nacional al derrotar 3-2 a la Universidad San Martín en la final de la Liga Peruana de Vóley 2026, disputada en el Polideportivo Lucha Fuentes.

El encuentro fue un verdadero espectáculo que mantuvo en vilo a los aficionados hasta el último punto, con un quinto set que terminó 15-13 y que desató la euforia de la hinchada blanquiazul.

Los mejores momentos del partido

El inicio fue alentador para Alianza Lima, que se llevó el primer set por 25-20 gracias a la contundencia de su ataque y la concentración en defensa. Sin embargo, San Martín reaccionó en el segundo parcial y, tras un desenlace ajustado, logró igualar la serie con un 26-24.

El tercer set volvió a ser para las íntimas, que se impusieron 25-22 en un tramo de gran intensidad. Cuando parecía que Alianza se encaminaba al título, las santas mostraron carácter y se llevaron el cuarto set por 25-19, forzando el desempate.

El quinto set fue un verdadero thriller deportivo. Alianza tomó ventaja inicial, San Martín igualó en 9-9 y el marcador se mantuvo parejo hasta el desenlace. Finalmente, las blanquiazules cerraron el parcial 15-13, con un bloqueo decisivo y un ataque cruzado que sellaron la victoria

¡TRICAMPEONAS OTRA VEZ!



Alianza Lima derrotó 3-2 a la USMP y es el flamante campeón de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026. 💙🏐 pic.twitter.com/3hcj3liMtB — JHONN_FW (@JHONN_FW) May 4, 2026

El tricampeonato blanquiazul

Este título tiene un valor especial: Alianza Lima suma su tercer campeonato consecutivo tras los obtenidos en 2024 y 2025, siendo el segundo desde 1993, consolidando una hegemonía que pocos clubes han logrado en la historia del vóley peruano. Además, el equipo ha disputado seis finales seguidas, lo que refleja la consistencia de su proyecto deportivo.

Aunque todavía está lejos del palmarés histórico de Regatas Lima (8 títulos) y de la propia San Martín (5 títulos), el tricampeonato marca un crecimiento sostenido y posiciona a Alianza como uno de los grandes protagonistas de la disciplina.

¡NOS CONSAGRAMOS TRICAMPEONAS DE LA LIGA PERUANA DE VÓLEY! 🏆🏆🏆



Gracias a nuestra fiel hinchada que nos acompañó de inicio a fin toda la temporada.👏🏾



¡ARRIBA ALIANZA, TODA LA VIDA! ⚪️🔵 pic.twitter.com/Vye0OPA4xq — Alianza Lima Vóley (@AlianzaLimaVB) May 4, 2026

Con este triunfo, Alianza Lima y San Martín clasificaron al Sudamericano de Clubes 2027, donde representarán al Perú en busca de trascender más allá de las fronteras. Para las blanquiazules, será la oportunidad de demostrar que su hegemonía local puede convertirse en competitividad internacional.

La consagración de Alianza Lima como tricampeón de la Liga Peruana de Vóley no solo refuerza su identidad deportiva, sino que también confirma que el club ha sabido trasladar su mística futbolera al vóley.

La victoria en un partido que se definió punto a punto, consolida a las íntimas como un equipo que responde en los momentos de máxima presión. Para la hinchada, este tricampeonato es un motivo de orgullo y esperanza de que el éxito local se traduzca en conquistas internacionales.