Fallece a los 80 años leyenda del fútbol argentino campeón de la Libertadores con el Independiente

03/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El fútbol argentino atraviesa un momento de profundo pesar. Este sábado 02 de mayo se confirmó el fallecimiento de una de sus grandes leyendas, un delantero que marcó época en la década del setenta y que supo vestir camisetas históricas como las de Huracán e Independiente.

Su partida, a los 80 años, generó múltiples muestras de dolor y reconocimiento en clubes, instituciones y aficionados que lo recuerdan como un símbolo de talento y pasión.

Gloria del fútbol mendocino

Se trata de Roque Alberto Avallay, nacido en San Rafael, Mendoza, quien dejó una trayectoria de 570 partidos oficiales y 220 goles a lo largo de su carrera.

Avallay fue campeón con Independiente en la Copa Libertadores de 1965, anotando incluso en la final frente a Peñarol, y con Huracán en el histórico equipo de César Luis Menotti en 1973, donde la hinchada entonaba el cántico "¡Globo toque... Globo toque... Que los goles los hace el Roque!".

Roque Avallay

Reacciones y homenajes

El Club Atlético Huracán expresó su pesar en redes sociales, recordando al delantero como uno de sus campeones del 73. Independiente y Deportivo Maipú, donde inició su carrera, también se sumaron con mensajes de despedida. La Liga Mendocina de Fútbol destacó que su legado "vivirá para siempre en la memoria grande del fútbol mendocino".

Avallay vistió camisetas de clubes como Newell's Old Boys, Atlanta, Chacarita y Racing. En este último fue goleador del Nacional 1977 con 12 tantos y del Metropolitano 1978 con 17 conquistas.

También jugó 15 partidos con la Selección Argentina entre 1972 y 1978. En 1979 regresó a Huracán, donde finalmente se retiró y decidió seguir trabajando como técnico en las divisiones menores, transmitiendo su experiencia a nuevas generaciones.

Un legado más allá de la cancha

Además de su carrera como jugador, Avallay se dedicó a la formación juvenil. En Huracán fue formador de talentos como Daniel Osvaldo y Joaquín Larrivey, dejando huella como entrenador y consejero de jóvenes futbolistas. Su figura trascendió lo deportivo, siendo recordado por su humildad y compromiso con el juego limpio.

La muerte de Roque Avallay deja un vacío en el fútbol argentino, pero también un legado imborrable. Su capacidad goleadora, su entrega en cada partido y su identificación con clubes históricos lo convirtieron en una figura admirada y respetada. Hoy, su recuerdo permanece vivo en la memoria de quienes lo vieron brillar y en las generaciones que heredaron su gran historia.