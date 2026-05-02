Universitario cerca del Mundial de Clubes: Cremas ingresaron al top 10 sudamericano tras última victoria

02/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes volvió a la vida en la Copa Libertadores luego de la victoria ante Nacional de Uruguay el pasado miércoles en el Estadio Monumental. Con más de una polémica arbitral a lo largo de los 90 minutos, los cremas sumaron tres puntos más que los deja expectantes pensando en volver a clasificar a los octavos de final del certamen internacional por segundo año consecutivo.

Universitario cerca del Mundial de Clubes

Pero este triunfo no solo ha sido importante para el elenco merengue pesando en volver a clasificar a los octavos de final del certamen internacional, sino también pensando en el Mundial de Clubes que se jugará en el 2029.

Y es que con esta victoria, Universitario se metió en el top 10 del ranking sudamericano que otorga seis cupos para el máximo torneo de clubes del mundo. Los merengues alcanzaron los 22 puntos y se posicionaron en la casilla 10 superando a otros históricos de esta parte del mundo como Botafogo, Libertad, Atlético Nacional, Internacional de Porto Alegre, entre otros.

De momento, Palmeiras lidera el ranking con 54 puntos seguido muy de cerca por Flamengo con 52. El tercero es la Liga de Quito con 44, Estudiantes de La Plata aparecer en la cuarta casilla con 36, quinto Racing con 35 y sexto Sao Paulo con 25 unidos.

Universitario ingresó al top 10 pensando en el Mundial de Clubes.

De momento, estos seis clubes estarían accediendo el próximo Mundial de Clubes ya que solo habrá seis cupos para esta parte del mundo. A su vez, Universitario no se encuentra lejos de acceder a esta competición, pero para ello deberá seguir ganando en la Copa Libertadores. Es importante precisar que Sporting Cristal también aparece en esta nómina en el puesto 18 con 16 puntos.

Nacional presenta reclamo formal por arbitraje ante la 'U'

Respecto al triunfo del último miércoles ante Nacional, desde Uruguay se conoció que el equipo tricolor presentó un reclamo formal ante Conmebol por el arbitraje del paraguayo Benítez. Según indicaron, sus decisiones influyeron en el resultado del partido por lo que buscan sanciones contra el juez.

"Queja formal a Conmebol. Nos confirman desde el el club, Nacional presentó una queja formal ante la Conmebol por el arbitraje del partido ante Universitario. La nota fue elaborada en la misma madrugada del partido. Se esperan sanciones y jueces de otro nivel para el resto de la Copa", revelaron.

En resumen, Universitario ingresó al top 10 del ranking sudamericano que da un cupo al Mundial de Clubes tras la victoria ante Nacional por Copa Libertadores.