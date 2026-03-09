RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Deportes
¡Ojo, crema!

Universitario: Tres jugadores suenan para reforzar al equipo tras la derrota ante Los Chankas

Luego de la derrota de Universitario frente a Los Chankas, la dirigencia ya estaría analizando tres nombres para reforzar el plantel y buscar mejorar el ataque crema antes de que cierre el libro de pases.

Universitario busca reforzarse
Universitario busca reforzarse (Difusión)

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 09/03/2026

Síguenos en Google News Google News

Tras la derrota por 3-1 ante Los Chankas, Universitario de Deportes no quiere perder más tiempo. La falta de gol se siente y la dirigencia estaría pensando en reforzar el equipo con un jugador más para encarar la temporada con fuerza. Según informó Gustavo Peralta en L1 Max, son tres los futbolistas que están en la mira del club crema.

Universitario busca reforzarse

El golpe del 3-1 ante Los Chankas no pasó desapercibido en Ate. Universitario de Deportes siente que le falta ese toque en ofensiva y, según el periodista Gustavo Peralta en L1 Max, ya tienen en la mira a tres posibles refuerzos para tratar de cambiar la historia.

Adrián Ugarriza encabeza la lista; actualmente juega en el Ironi Kiryat Shmona y enfrenta una situación complicada por los conflictos entre Israel, Estados Unidos e Irán.

Esto podría dejarlo libre en los próximos días, aunque hasta el momento no se ha contactado formalmente al jugador para conocer su disponibilidad.

Conar saca a la luz audios del VAR sobre polémico penal a favor de FC Cajamarca frente a Universitario
Lee también

Conar saca a la luz audios del VAR sobre polémico penal a favor de FC Cajamarca frente a Universitario

Por su parte, Bryan Reyna también figura en los planes del club. El jugador de Belgrano no está teniendo mucho protagonismo en el equipo argentino, por lo que su llegada a la 'U' podría concretarse incluso como préstamo.

El último y más complejo de los tres es Piero Quispe. Su situación es complicada porque se encuentra actualmente en Australia, jugando a préstamo en el Sydney FC, aunque su pase pertenece a los Pumas

Para traerlo a Ate, sería necesario realizar una gestión rápida y bastante complicada, por lo que por ahora su incorporación parece casi un sueño.

Ni Alianza Lima ni Universitario: IFFHS da a conocer cuál es el mejor club peruano en el ranking mundial
Lee también

Ni Alianza Lima ni Universitario: IFFHS da a conocer cuál es el mejor club peruano en el ranking mundial

¿Cuándo se cierra el libro de pases?

Universitario tiene poco tiempo para definir si podrá cerrar algún fichaje antes del 15 de marzo, fecha límite del libro de pases para el Torneo Apertura. La opción de incorporar jugadores nacionales surge como prioridad, ya que el club ya completó su cupo de extranjeros.

En este contexto, Álvaro Barco y Javier Rabanal deben ponerse de acuerdo rápidamente para asegurar un refuerzo que realmente sume al equipo. Cada día cuenta y el reloj corre, porque la afición crema espera respuestas inmediatas tras la caída frente a Los Chankas.

Universitario sigue evaluando opciones tras la derrota ante Los Chankas y la necesidad de reforzar su ataque. Entre Adrián Ugarriza, Bryan Reyna y Piero Quispe, el club de Ate busca un fichaje que pueda cambiar el rumbo del equipo en la Liga 1, mientras la cuenta regresiva para el cierre del libro de pases sigue corriendo.

Temas relacionados Adrián Ugarriza Bryan Reyna fichajes libro de pases Liga 1 Los Chankas Piero Quispe refuerzos Universitario de Deportes

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA