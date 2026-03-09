Universitario: Tres jugadores suenan para reforzar al equipo tras la derrota ante Los Chankas

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras la derrota por 3-1 ante Los Chankas, Universitario de Deportes no quiere perder más tiempo. La falta de gol se siente y la dirigencia estaría pensando en reforzar el equipo con un jugador más para encarar la temporada con fuerza. Según informó Gustavo Peralta en L1 Max, son tres los futbolistas que están en la mira del club crema.

Universitario busca reforzarse

El golpe del 3-1 ante Los Chankas no pasó desapercibido en Ate. Universitario de Deportes siente que le falta ese toque en ofensiva y, según el periodista Gustavo Peralta en L1 Max, ya tienen en la mira a tres posibles refuerzos para tratar de cambiar la historia.

Adrián Ugarriza encabeza la lista; actualmente juega en el Ironi Kiryat Shmona y enfrenta una situación complicada por los conflictos entre Israel, Estados Unidos e Irán.

Esto podría dejarlo libre en los próximos días, aunque hasta el momento no se ha contactado formalmente al jugador para conocer su disponibilidad.

Por su parte, Bryan Reyna también figura en los planes del club. El jugador de Belgrano no está teniendo mucho protagonismo en el equipo argentino, por lo que su llegada a la 'U' podría concretarse incluso como préstamo.

El último y más complejo de los tres es Piero Quispe. Su situación es complicada porque se encuentra actualmente en Australia, jugando a préstamo en el Sydney FC, aunque su pase pertenece a los Pumas.

Para traerlo a Ate, sería necesario realizar una gestión rápida y bastante complicada, por lo que por ahora su incorporación parece casi un sueño.

¿Cuándo se cierra el libro de pases?

Universitario tiene poco tiempo para definir si podrá cerrar algún fichaje antes del 15 de marzo, fecha límite del libro de pases para el Torneo Apertura. La opción de incorporar jugadores nacionales surge como prioridad, ya que el club ya completó su cupo de extranjeros.

En este contexto, Álvaro Barco y Javier Rabanal deben ponerse de acuerdo rápidamente para asegurar un refuerzo que realmente sume al equipo. Cada día cuenta y el reloj corre, porque la afición crema espera respuestas inmediatas tras la caída frente a Los Chankas.

