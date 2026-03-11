¿Jairo Vélez podría ser convocado a la selección peruana?: Manuel Barreto se pronunció al respecto

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El futbolista Jairo Vélez tuvo una destacada actuación en el triunfo de Alianza Lima por 3 a 1 ante Melgar por la sexta jornada del Torneo Apertura 2026. Ello volvió a poner su nombre en el radar de la selección peruana a poco de concretarse la lista de convocados para sus próximos amistosos FIFA del mes de marzo ante Senegal y Honduras, en el debut de Mano Menezes como entrenador.

¿Jairo Vélez podría ser convocado a la selección peruana?

Respecto a la posibilidad de que el exfutbolista de César Vallejo figure en la nómina del combinado patrio, Manuel Barreto, jefe de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) comaprtió su postura en una reciente entrevista.

El también exentrenador de Perú se presentó este miércoles,11 de marzo, en el programa de YouTube 'Fútbol Satélite' y reveló que estuvo cerca a llamar previamente al actual jugador de Alianza Lima, sin embargo, debido a un trámite ello no se pudo concretar, pero ahora dicho asunto ya se encuentra arreglado.

"Si hubiese tenido sus papeles en regla, habría estado convocado, pero tuvo que realizar un trámite que, según entiendo, ya completó a través de la Federación", manifestó Barreto.

El proceso correspondía al cambio de Federación debido a que el habilidoso volante había formado parte de las divisiones menores de la selección de Ecuador, su país natal. Y tras nacionalizarse como ciudadano peruano tenía que solicitar la venia para poder jugar por la Blanquirroja.

Manuel Barreto elogia a Jairo Vélez

En otro momento, el representande del máximo ente del fútbol nacional destacó las habilidades que tiene Jairo Vélez para poder desequilibrar en el 1 contra 1 tal y como lo reflejan las estadísticas, aspecto que aportaría en el equipo de todos y que el director técnico Mano Menezes lo podría tomar en consideración.

"El índice de uno contra uno que tiene Vélez jugando por dentro es muy alto. Eso en el fútbol actual resulta muy importante, ya que los equipos son cada vez más ordenados y juegan con menos espacio entre líneas. Contar con un jugador capaz de desequilibrar en zonas interiores siempre me llamó la atención", manifestó.

Como vemos, Jesús Barreto, jefe de la Unidad Técnica de la Federación Peruana de Fútbol, se pronunció acerca de la posibilidad de que Manuel Barreto pueda ser convocado a la selección peruana. Además, reveló que cuando fue entrenadro del equipo lo tuvo en consideración, pero no se pudo concretar ello debido a un trámite.