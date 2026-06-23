Cristiano Ronaldo se incomoda ante pregunta sobre Messi tras triunfo ante Uzbekistán: "No respondo"

23/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Mundial 2026 sigue sumando capítulos históricos y uno de ellos lo protagonizó Cristiano Ronaldo. En la goleada de Portugal 5-0 sobre Uzbekistán, el delantero luso anotó y se convirtió en el primer jugador en marcar en seis Copas del Mundo.

Tras el encuentro, ofreció declaraciones que reflejaron tanto su orgullo por el récord como su incomodidad ante las comparaciones con Lionel Messi.

El desplante a la prensa

En conferencia de prensa, Cristiano fue consultado por el rendimiento de Messi en el torneo, quien días antes había alcanzado el récord de máximo goleador mundialista.

El portugués interrumpió la pregunta y decidió no responder, mostrando fastidio. "Depende la pregunta, sino no respondo", dijo con tono serio, dejando claro que no aceptaría referencias directas al argentino y que no le interesa hablar de comparaciones, siendo que su trayectoria y logros son suficientes para hablar por él.

A CRISTIANO NO LE GUSTÓ NADA CUANDO LE PREGUNTARON POR MESSI



Cristiano Ronaldo marcó un doblete en la goleada 5-0 de Portugal sobre Uzbekistán y se convirtió en el único futbolista en anotar en seis mundiales distintos, además de superar a Eusebio como máximo goleador histórico... pic.twitter.com/tjeWDSuiN8 — Clarín (@clarincom) June 23, 2026

Un récord histórico

Más allá del desplante, la jornada fue histórica para el capitán portugués. Con su gol, Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer futbolista en anotar en seis Mundiales consecutivos, un registro que lo coloca en un pedestal único dentro del fútbol.

Cabe recordar que pese a que los astros argentino y portugués debutaron en el Mundial de Alemania 2006, Lionel no llegó a anotar durante su segundo torneo en el 2010, quedando atrás de Cristiano en este logro.

Cuando se le recordó que en este torneo varias estrellas han roto marcas —Messi como máximo goleador, Mbappé alcanzando la cifra de Klose y Haaland sumándose a los que anotaron múltiples goles—, Ronaldo respondió de manera corta y contundente: "Yo llego siempre". Una frase que resume su vigencia y capacidad de seguir compitiendo a los 41 años.

Posibilidad de enfrentar a Messi

En otra intervención, Cristiano fue consultado sobre la posibilidad de enfrentar a Messi en un eventual cruce entre Portugal y Argentina. Su respuesta fue tajante pero serena:

"No sé qué contestarte porque no tiene mucho sentido, pero sería top enfrentar a Messi. Lo más importante era hoy, ganar para pasar en el grupo y estar preparado para lo que viene".

Con ello, dejó claro que su prioridad actual es el rendimiento colectivo y avanzar en el torneo con su selección, más allá de las comparaciones individuales.

Así, Cristiano Ronaldo volvió a escribir historia con un récord que lo distingue de todos los demás. Su incomodidad ante preguntas sobre Messi refleja que, a estas alturas de su carrera, prefiere que sus goles y su vigencia hablen por él.

Mientras el argentino celebra ser el máximo goleador de los Mundiales, Cristiano se aferra a un logro único: haber anotado en seis ediciones consecutivas. Dos leyendas que siguen dando grande momentos, cada una a su manera, y que mantienen viva la expectativa de un posible cruce en este torneo.