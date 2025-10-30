RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Deportes
Aclaró el panorama

¿Paulo Autuori seguirá en Sporting Cristal y Luis Advíncula llegará para el 2026? Esto dijo Gustavo Zevallos

En entrevista con Exitosa, el director deportivo de Sporting Cristal, Gustavo Cevallos, confirmó que Paulo Autuori seguirá siendo DT de los 'cerveceros' en 2026. Además, se refirió a la posible llegada de Luis Advíncula.

Director deportivo de Cristal habló de Autuori y Advíncula.
Director deportivo de Cristal habló de Autuori y Advíncula. (Composición Exitosa)

30/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 30/10/2025

Síguenos en Google News Google News

Sporting Cristal no ha cumplido las expectativas para esta temporada, con la Liga1 perdida y las pocas chances de acceder directamente a fase de grupos de la próxima Copa Libertadores. Sin embargo, el director deportivo celeste, Gustavo Zevallos, aseguró que Paulo Autuori continuará y que la dirigencia no descarta el fichaje de Luis Advíncula.

Autuori seguirá pase lo que pase

Lo confirma! En entrevista con Exitosa, el directivo del cuadro 'bajopontino', confirmó que el estratega brasileño seguirá dirigiendo el banquillo de los 'cerveceros' en 2026. "Por supuesto. Totalmente, no hay ninguna duda al respecto".

Además, comentó que Luis Advíncula no está descartado para la próxima campaña, sin embargo, es algo que la gerencia tiene que evaluar, debido a que aún tiene contrato con Boca Juniors. Zevallos destacó que él lo llevó al Rímac en su primera etapa y que meses atrás le manifestó su deseo de regresar.

"Lo conozco perfectamente, a él le encantaría venir al club, pero ahora hay que ver si las condiciones se van a dar para que pueda estar con nosotros. No voy a prometer nada porque sería un irresponsable y no puedo estar diciendo que lo voy a traer cuando solo hablamos en febrero, ya no hemos vuelto a conversar", sostuvo Zevallos.

El 'rayo' llegó a La Florida en la campaña 2010, luego de sus buenas actuaciones con el Juan Aurich. Con los celestes permaneció hasta 2012, cuando tuvo una breve experiencia en Ucrania con el Tavriya Simferopol y al año siguiente fue vendido al TSG Hoffenheim de la 1. Bundesliga. Retornó al Rímac cedido hasta mediados del 2014.

Selección Peruana confirmó amistoso antes de fin de año: Bolivia será el rival antes de su repechaje
Lee también

Selección Peruana confirmó amistoso antes de fin de año: Bolivia será el rival antes de su repechaje

Presente de Advíncula con Boca Juniors

La presencia en el titularato de los 'xeneixes' para el lateral de 36 años ha disminuido a lo largo del 2025. Con la llegada de Miguel Ángel Russo (sustituido por Claudio Úbeda tras su fallecimiento), pasó a ser pieza de recambio. Recién el 27 de octubre volvió a tener minutos ante Barracas tras seis partidos sin ingresar.

En total, suma 23 compromisos disputados, con un solo gol y una asistencias. Desde su arribo a la 'Bombonera' en 2021, ha estado en cancha en 168 oportunidades, marcando en seis ocasiones y asistiendo en 13.

Pedro Gallese con futuro incierto: Orlando City no renovará contrato del peruano tras 6 años en el club
Lee también

Pedro Gallese con futuro incierto: Orlando City no renovará contrato del peruano tras 6 años en el club

Pese a la mala temporada de Sporting Cristal, el director deportivo celeste, Gustavo Zevallos, confirmó que Paulo Autuori seguirá siendo el DT la próxima temporada. Además, no descartó de que Luis Advíncula sea una posibilidad para reforzar al equipo el siguiente curso.

Temas relacionados Gustavo Zevallos Luis Advincula Paulo Autuori Sporting Cristal temporada 2026

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA