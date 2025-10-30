¿Paulo Autuori seguirá en Sporting Cristal y Luis Advíncula llegará para el 2026? Esto dijo Gustavo Zevallos

30/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Sporting Cristal no ha cumplido las expectativas para esta temporada, con la Liga1 perdida y las pocas chances de acceder directamente a fase de grupos de la próxima Copa Libertadores. Sin embargo, el director deportivo celeste, Gustavo Zevallos, aseguró que Paulo Autuori continuará y que la dirigencia no descarta el fichaje de Luis Advíncula.

Autuori seguirá pase lo que pase

Lo confirma! En entrevista con Exitosa, el directivo del cuadro 'bajopontino', confirmó que el estratega brasileño seguirá dirigiendo el banquillo de los 'cerveceros' en 2026. "Por supuesto. Totalmente, no hay ninguna duda al respecto".

Además, comentó que Luis Advíncula no está descartado para la próxima campaña, sin embargo, es algo que la gerencia tiene que evaluar, debido a que aún tiene contrato con Boca Juniors. Zevallos destacó que él lo llevó al Rímac en su primera etapa y que meses atrás le manifestó su deseo de regresar.

"Lo conozco perfectamente, a él le encantaría venir al club, pero ahora hay que ver si las condiciones se van a dar para que pueda estar con nosotros. No voy a prometer nada porque sería un irresponsable y no puedo estar diciendo que lo voy a traer cuando solo hablamos en febrero, ya no hemos vuelto a conversar", sostuvo Zevallos.

El 'rayo' llegó a La Florida en la campaña 2010, luego de sus buenas actuaciones con el Juan Aurich. Con los celestes permaneció hasta 2012, cuando tuvo una breve experiencia en Ucrania con el Tavriya Simferopol y al año siguiente fue vendido al TSG Hoffenheim de la 1. Bundesliga. Retornó al Rímac cedido hasta mediados del 2014.

Presente de Advíncula con Boca Juniors

La presencia en el titularato de los 'xeneixes' para el lateral de 36 años ha disminuido a lo largo del 2025. Con la llegada de Miguel Ángel Russo (sustituido por Claudio Úbeda tras su fallecimiento), pasó a ser pieza de recambio. Recién el 27 de octubre volvió a tener minutos ante Barracas tras seis partidos sin ingresar.

En total, suma 23 compromisos disputados, con un solo gol y una asistencias. Desde su arribo a la 'Bombonera' en 2021, ha estado en cancha en 168 oportunidades, marcando en seis ocasiones y asistiendo en 13.

