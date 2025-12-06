Presentan proyecto de ley que busca crear subsistema de justicia especializado en casos de sicariato y extorsión

06/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

Para nadie es un secreto que diversos estamentos del Estado vienen realizando esfuerzos para luchar contra el crimen organizado, el sicariato y la extorsión los cuales imperan en el país y mantienen bajo el miedo a gran parte de la población.

Por ejemplo, la gestión de José Jerí ha solicitado al Parlamento facultades legislativas para poder enfrentar este flagelo con mayores armas. Por su parte, el Congreso de la República también ha presentado diferentes propuestas para endurecer las leyes, penas y castigos contra estos mencionados delitos.

Proponen crean subsistema de justicia especializado en casos de extorsión

Justamente, la congresista Ariana Orué Medina acaba de presentar un proyecto de ley que busca la conformación de un subsistema de justicia exclusivamente especializado para la investigación y posterior juzgamiento en crímenes ligados al sicariato, extorsión y otros.

La parlamentaria de Somos Perú señala que este nuevo organismo atienda de manera inmediata todos los procesos ligados a estos delitos para que la respuesta del Estado sea más rápida y eficiente.

Los organismos que integrarían este nuevo sistema serán el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio del Interior, quienes trabajarán en conjunto creando dependencias especializadas que conformen toda esta novedosa estructura.

Es importante precisar que el financiamiento para la creación de esta nueva entidad estará a cargo de los organismos que la integren, no sin antes hacer los cambios presupuestarios que sean necesarios.

Ariana Orué presenta proyecto de ley contra la inseguridad.

Firman Convenio de Cooperación Interinstitucional

Por lo pronto, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio Público acaban de firmar el Convenio de Cooperación Interinstitucional el cual facilitará el trabajo entre ambos organismos ante la crisis de inseguridad que mantiene bajo el miedo a gran parte de la población.

Este hecho fue saludado por el propio fiscal de la Nación Interino, Tomás Aladino Gálvez, quien también saludó la postura de la gestión liderada por José Jerí señalando que están haciendo frente a la crisis de inseguridad que azota el país.

"Felizmente tenemos un Ejecutivo que ha tomado las riendas del asunto, ha identificado ese instrumento importante para enfrentar la criminalidad y por eso es que a través de este convenio se va poner a disposición del Ministerio Público para las investigaciones especialmente de las organizaciones criminales para derrotarlas", expresó aquella vez.

En resumen, la congresista Ariana Orué Medina presentó un proyecto de ley que busca la conformación de un subsistema de justicia exclusivamente para los delitos de sicariato y extorsión.