José Jerí en aniversario de la PNP: "Separemos a las personas que actúen contra los fines de la institución"

06/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la República, José Jerí, lideró la ceremonia por el 37 aniversario de la Policía Nacional del Perú (PNP) y aprovechó en enfatizar su pedido de separar de la institución a aquellos efectivos que actúen en contra de sus valores.

José Jerí agradece servicio y dedicación de la PNP

Este 6 de diciembre, el jefe de Estado se hizo presente en la ceremonia llevada a cabo en la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial, Alipio Ponce Vásquez, ubicada en el distrito de Puente Piedra, por el 37.º aniversario de la creación de la PNP. Estuvo acompañado por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, así como altos mandos de la PNP y de las Fuerzas Armadas.

Durante su discurso a los miembros de esta institución encargada de velar por la seguridad de la ciudadanía, el mandatario agradeció el servicio y la dedicación de todos los agentes del orden en el marco de la lucha contra la delincuencia y criminalidad organizada, que "requiere de patriotas, de peruanos y peruanas, entregados plenamente al servicio".

Sin embargo, Jerí Oré aprovechó también la oportunidad para enfatizar que durante estos 37 años de existencia, la PNP tuvo historias buenas y "no tan buenas", pero agregó que ya se están viendo mejoras gracias a una mayor coordinación entre instituciones del Estado y decisiones más firmes desde el Gobierno.

Pide a la PNP mayor compromiso

Asimismo, durante la ceremonia, Jerí pidió que el esfuerzo de la policía se traduzca en resultados visibles para la población: "Mañana, tarde, noche y madrugada: ese debe ser el compromiso", enfatizó.

También hizo un llamado a separar a quienes no respeten los valores de la institución y que dejen mal parados a los miembros que dan su mayor esfuerzo y entrega plena al servicio. Finalmente, les recordó a todos los presentes que la ciudadanía exige tranquilidad y por ese motivo se requiere una policía disciplinada y operativa.

"Tengan el reconocimiento pleno del Gobierno y cuando encontremos personas que actúen contra las místicas y los fines de nuestra institución, apártenmelo; separemos y continuemos con la labor, continuemos con la tarea y hagamos la historia para la presente generación y para las próximas generaciones", indicó el presidente del Perú.

José Jerí acompañado del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y del comandante general PNP, Oscar Arriola.

Mayor logística para la PNP

En la ceremonia también se hicieron presente altas autoridades de los poderes del Estado, como la titular del Poder Judicial, Janet Tello; y el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi.

Por ello, el presidente de la República aprovechó en sostener que "hoy dentro de las herramientas que debe tener la Policía no solo es tener contar con el estado de emergencia, sino contar con una mayor capacidad logística, presupuesto, inteligencia, es también la decisión de las autoridades del Gobierno en su actuar".

Es así como en la mañana de este sábado, el mandatario José Jerí lideró la ceremonia por el aniversario de creación de la PNP, expresando su profundo reconocimiento a la labor que desempeña esta institución en favor de la seguridad y el orden en todo el país. Además, pidió firmeza frente a conductas que dañen la imagen institucional.