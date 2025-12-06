Fiscal Germán Juárez deja el equipo Lava Jato y pasa a la tercera Fiscalía Superior contra Lavado de Activos

06/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Ministerio Público continúa haciendo cambios dentro de sus filas. Ahora, se conoció que el fiscal Germán Juárez Atoche dejará de integrar el Equipo Especial Lava Jato para pasar a la tercera Fiscalía superior contra Lavado de Activos.

Esta designación se da a solo días de la condena impuesta por el Poder Judicial contra Martín Vizcarra donde dicho integrante de la Fiscalía fue el encargado de sacar adelante toda la investigación por los delitos de cohecho en agravio del Estado.

Fiscal Juárez Atoche deja el Equipo Especial Lava Jato

Por ello, este sábado 6 de diciembre se observa la resolución del Ministerio Público en el diario oficial El Peruano el cual ordena la designación de Germán Juárez Atoche como fiscal superior y la caduca como integrante del Equipo Especial Lava Jato.

Ahora, el fiscal se hará cargo de la Tercera Fiscalía superior contra Lavado de Activos que estaba a cargo de la también fiscal superior Elizabeth Peralta. Como se sabe, desde que Delia Espinoza dejó el cargo de fiscal de la Nación y pasó a manos de Tomás Gálvez de manera interina, este ha mostrado su postura contraria a la existencia de los equipos especiales.

Incluso, Aladino Gálvez indicó en entrevista con un medio local que Juárez Atoche ya había cumplido con su labor dentro del Equipo Especial coordinado por Rafael Vela por lo que adelantó que sería promovido como fiscal superior.

"Ciertamente la sospecha se confirma de que no se justifica su continuidad. Ya cumplieron su función. Es más, te doy una primicia, el doctor Juárez Atoche ha trabajo muy bien en algunos casos, le critico que demoró un poco sí, pero lo vamos a promover a fiscal superior porque sus casos importantes ya los concluyó", indicó.

Juárez Atoche desmiente a Martín Vizcarra

Luego de la sentencia impuesta a Martín Vizcarra por parte del Poder Judicial, Juárez Atoche negó que esta sea parte de una persecución política o de un intento por sacarlo de las próximas elecciones tal como indicó el expresidente.

"Nosotros no tenemos nada que ver con la política, nosotros hemos investigado a personajes que de repente si son políticos de determinada tienda política (...) hay personajes que son bastante públicos y eso genera como que el Ministerio Público tiene una persecución contra ellos. Nosotros lo que perseguimos es el delito, no perseguimos a las personas ni por determinada ideología", expresó aquella vez.

De esta manera, el fiscal Germán Juárez Atoche dejará el Equipo Especial Lava Jato para ser parte de la Tercera Fiscalía superior contra Lavado de Activos tras resolución del Ministerio Público.