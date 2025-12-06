Conmebol revela la millonaria cifra que ganó Alianza Lima por su participación en Libertadores y Sudamericana

06/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima cerró la temporada 2025 con buena campaña internacional y recibió una millonaria cifra de la Conmebol. Los ingresos por Libertadores y Sudamericana dejan al club en una posición sólida para planificar la próxima temporada.

Millones en arcas de Alianza gracias a Conmebol

La temporada 2025 llegó a su fin para Alianza Lima, y aunque el título local se les escapó, el club tuvo un desempeño destacable en competencias internacionales.

En la Copa Libertadores, los blanquiazules lograron avanzar hasta la fase de grupos y, aunque no pudieron superar esta etapa, aseguraron su pase a los playoffs de la Copa Sudamericana, donde alcanzaron los cuartos de final.

Los resultados en ambos torneos dejaron en evidencia el compromiso y la capacidad del equipo de Néstor Gorosito, además de generar ingresos significativos que fortalecen al club de cara al 2026.

La Conmebol dio a conocer los montos obtenidos por Alianza Lima gracias a sus participaciones internacionales.

Por su campaña en la Copa Libertadores, el club recaudó 4,83 millones de dólares, mientras que en la Sudamericana sumó 1,8 millones, alcanzando un total de 6,63 millones de dólares.

Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026

Pese a no haber ganado la Liga 1, Alianza Lima terminó entre los cuatro primeros de la tabla acumulada, asegurando su participación en la Copa Libertadores 2026.

Ahora, el club deberá definir en qué etapa iniciará el torneo, aunque la planificación ya está en marcha para reforzar el equipo y encarar los desafíos internacionales.

Antes de la nueva edición de la Copa Libertadores, los íntimos deberán superar a Sporting Cristal en las semifinales de los playoffs y luego enfrentar a Cusco FC para acceder directamente a la fase de grupos y evitar las rondas previas.

Recordemos que el duelo de ida, disputado en el Estadio Nacional, terminó 1-1. Sporting Cristal dominó las acciones, pero Alianza Lima se las ingenió para generar peligro frente al arco de Diego Enríquez.

El partido de vuelta entre Alianza Lima y Sporting Cristal, por los playoffs de la Liga 1 2025, se jugará este sábado 6 de diciembre a las 8:00 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva, en el distrito de La Victoria.

La temporada internacional de Alianza Lima dejó resultados positivos y una millonaria suma de 6,63 millones de dólares gracias a sus participaciones en Libertadores y Sudamericana.